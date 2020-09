US Open: David Goffin s'est qualifié pour les huitièmes de finale

Voici venu le temps des rencontres entre têtes de série, à l'US Open. Donc des rencontres plus compliquées, sur le papier en tout cas.

David Goffin, septième dans la hiérarchie des joueurs présents à New York, a battu le Serbe Filip Krajinovic, le 26e joueur du monde, 6/1-7/6-6/4. Il est donc en huitième de finale, comme lors des trois éditions précédentes de ce tournoi du Grand Chelem.

Il connaissait bien son adversaire du jour, pour l'avoir déjà rencontré. Et son coach, Thomas Johansson, le connaissait bien aussi, pour l'avoir déjà entraîné. Tous les deux savaient que le match pouvait être difficile, et qu'il fallait bien l'entamer. C'est ce que David Goffin a réussi à faire. Puis, il s'est laissé embarquer dans un jeu décisif, alors qu'il avait servi pour le gain de la deuxième manche. Et il a gagné son tie-break, comme lors de ses deux tours précédents. A deux sets à zéro en sa faveur, le Belge avait fait le plus dur, et il a conclu après un peu plus de deux heures de match.

Au tour suivant, il sera opposé au Canadien Denis Shapovalov ou à l'Américain Taylor Fritz.

Exactement au même moment, Elise Mertens s'est qualifiée pour le troisième tour.