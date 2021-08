US Open : David Goffin, battu dès le premier tour, n'a pas gagné un seul match en Grand Chelem cette année

L'US Open de David Goffin est déjà terminé. Le Belge, 30e joueur mondial, s'est incliné face à l'Américain Mackenzie McDonald, 61e mondial. Il n'a pas gagné le moindre set : 6/2-7/5-6/3.

David Goffin n'est pas passé complètement à côté de son match. Mais il n'arrive plus à faire mal à ses adversaires. Et comme il est en manque de repères et de confiance, il doute de lui dans les moments les plus importants, en fin de set par exemple. Quelques erreurs dans les instants décisifs lui ont coûté très cher. Il y avait moyen, parce que le tirage n'était pas mauvais. Mais cette fois encore, ce n'est pas passé.

Evidemment, son manque de préparation, dû à une récente blessure au genou, n'a pas aidé. Et le peu de matches disputés ces trois derniers mois non plus. C'est sa cheville qui l'avait taraudé au début de l'été.

Le bilan de David Goffin en Grand Chelem cette année est vite fait. Il a déclaré forfait pour Wimbledon, et il a perdu d'entrée dans les trois autres compétitions majeures, l'Australian Open, Roland-Garros, et l'US Open. C'est sans doute ce qui doit le chagriner le plus, avoir perdu sa régularité d'antan dans les grands événements du calendrier.