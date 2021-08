US Open – David Goffin : "Avec un genou blessé et sans préparation, cela ne pouvait pas passer"

J’ai fait une bonne semaine d’entraînement après Cincinnati. Et c’est là que j’ai commencé à sentir que quelque chose n’allait pas au genou. Je me suis retiré de Winston-Salem, et j’ai essayé de faire ce que je pouvais, avec mon kiné, pour bien récupérer. Mais la douleur était toujours là. Je me suis dit que je ferais tout pour que ça aille mieux, pour le dernier Grand Chelem de la saison. Cela allait de mieux en mieux, mais il manquait les entraînements. J’ai décidé de tenter malgré tout. J’étais déjà content de jouer le mardi, mais ce jour de plus n’a pas suffi. C’est frustrant, mais c’est la vie.

Quasiment pas, non. J’ai tapé deux fois, mais sans bouger, et c’était compliqué. La priorité, c’était les soins. Je voulais vraiment essayer de me donner une chance d’aller mieux et de pouvoir participer à ce tournoi. C’est un peu frustrant, quand on essaye par tous les moyens, mais qu’on n’est pas prêt. Lui, il a bien joué, mais avec ce genre de préparation, cela ne passe pas, quel que soit l’adversaire.

David Goffin © AFP or licensors

Vous n’avez pas gagné un seul match en Grand Chelem cette année, pour des raisons différentes, et dans des circonstances différentes. Alors qu’avant, ce qui faisait votre fierté, c’était justement votre régularité dans les rendez-vous les plus importants. Cela doit être frustrant pour vous, ça aussi…

Bien sûr, c’est frustrant. En effet, il y a eu différentes raisons à ces échecs, la confiance, les blessures. C’est dur, parce que je fais toujours mon programme en fonction de ces grands rendez-vous. Souvent, j’ai bien joué dans ces tournois-là parce que je m’étais bien préparé. Depuis le début de la saison, je n’ai jamais réussi à bien me préparer et à être au mieux de ma forme dans les moments que j’avais pointés. Cela a chaque fois été du rafistolage. Avant Roland, cela allait mieux, et puis je me suis fait les adducteurs. Ensuite, il y a eu la cheville avant Wimbledon. Quand cela a été mieux, c’est le genou qui m’a posé problème. On a fait ce qu’on a pu malgré tout, cette saison. Il faudra continuer à bien se préparer pour les prochains rendez-vous, en espérant être à 100% physiquement pendant une bonne période.

Dans quel état est votre moral, avec tout ça ? Vous avez toujours la certitude que vous êtes capable d’à nouveau très bien jouer et beaucoup gagner ?

Moralement, c’est difficile, puisque j’ai des soucis physiques à gauche et à droite. Cela me fait mal, et cela me fait un peu perdre confiance, dans mon jeu, dans l’engagement, dans mes frappes. Du coup, je joue avec un peu d’appréhension, avec le frein à main. Et cela a évidemment un impact direct sur mon jeu. C’est le plus difficile, essayer chaque fois d’être bien physiquement et d’arriver à me libérer dans mon jeu, pour développer pleinement mon meilleur tennis. Et ce n’est pas le cas pour le moment.

Savez-vous déjà quand vous rejouerez ?

Non, je ne sais pas. On verra bien, en rentrant en Belgique. Là, on a fait le maximum, avec mon staff à New York et mon staff à distance, pour que je puisse jouer, et pour que j’aie le moins mal possible. Mais cela ne guérira pas tant que je tenterai de jouer en étant blessé. Donc il va falloir prendre du repos, c’est certain. Je ne sais pas combien de temps, mais je prendrai le temps qu’il faut. Je ne reviendrai pas tant que je ressentirai encore des douleurs. Pour ne pas risquer de faire ce qu’on a fait ici, simplement recoller les morceaux comme on peut.