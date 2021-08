US Open : Dans la nuit américaine, une étoile écossaise a brillé, une Belge a souffert, une favorite est passée à toute vitesse

C’était la première journée du tournoi. Et lors d’une première journée en Grand Chelem, chacun prend ses marques. Les organisateurs ont dû réapprendre à accueillir du public, après le huis clos de l’an dernier. Et apprendre à contrôler beaucoup plus que les tickets et les sacs des amateurs de tennis. La vérification du certificat de vaccination de chaque spectateur a pris plus de temps que prévu. Des bouchons ont été constatés aux entrées du stade, mais tout s’est finalement bien passé…

Andy Murray, combattif comme d'habitude © AFP or licensors Sir Courage, Andy Murray, a fait le spectacle Il y avait un monde fou pour assister à la grosse affiche du premier tour, dans le tournoi masculin. Et une très grosse ambiance, comme on en voit surtout le soir, d’habitude. Andy Murray, 112e mondial, ancien vainqueur du tournoi, a défié le numéro trois mondial, Stefanos Tsitsipas. Le match a été superbe. Le Grec a gagné, 2/6-7/6-3/6-6/3-6/4. Son adversaire, l’homme à la hanche en métal, veut continuer à jouer et à se battre, même s’il sait qu’il n’atteindra plus jamais les sommets. Et le public apprécie cet amour du tennis et cette humilité. Murray a été chaleureusement et bruyamment soutenu, pendant près de cinq heures. Il a tenu longtemps. Trop longtemps, sans doute, parce que son corps ne suit plus sa volonté. Des matches en cinq sets deviennent vraiment trop compliqués pour lui. Il aurait peut-être pu gagner en trois sets, cela dit. Il a gagné la première manche, il a eu deux balles de deuxième manche, et il a gagné la troisième. Tsitsipas n’en menait pas large. Il a multiplié les pauses, changement de vêtements, passage aux toilettes, appel au kiné. "Il a exagéré, dans sa façon de casser le rythme, et j’ai perdu tout respect pour lui", a déclaré Murray en conférence de presse. Ils ne partiront sans doute pas en vacances ensemble, comme on dit dans ces cas-là. Mais ils ont donné le ton, dans cet US Open 2021. Il va y avoir du sport...

Marin Cilic © 2021 Getty Images C’était le 838e Le Croate Marin Cilic doit déjà rentrer chez lui. Il a perdu face à l’Allemand Philipp Kohlschreiber sur abandon dans la cinquième manche. A 32 ans, il vient de vivre une grande première, dont il se serait bien passé. Jamais auparavant, en 837 matches, il n’avait été contraint à l’abandon. Marin Cilic, comme Andy Murray, a gagné l’US Open, il y a quelques années. Ces deux-là éliminés, il ne reste (déjà) plus dans le tableau qu’un seul joueur à avoir remporté au moins un Grand Chelem. En l’occurrence vingt Grands Chelems. C’est Novak Djokovic.

Naomi Osaka, la tenante du titre © 2021 Getty Images Si elle va bien, elle sera dangereuse Depuis la victoire de Naomi Osaka à New York, l’année dernière, il s’est passé beaucoup de choses. Dans le monde et pour elle. Elle a traversé des moments de grand bonheur (un succès à Melbourne), des moments difficiles (avec l’affaire de ses conférences de presse zappées à Roland-Garros), des moments joyeux (l’allumage de la vasque olympique), des moments de doute et de pression (avec pas mal de défaites prématurées). Mais l’US Open, c’est un peu son tournoi, comme l’est l’Australian Open. Elle s’est déjà imposée deux fois en finale, sur le Central Arthur Ashe, et elle peut être considérée comme l’une des grandes favorites. Son premier tour, elle l’a franchi sans encombre, 6/4-6/1, face à la Tchèque Marie Bouzkova. Parmi les autres qualifiées, il y a Simona Halep, Garbine Muguruza, Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina. Et Elise Mertens, qui n’a pas très bien joué, mais qui a battu la Suédoise Rebecca Peterson 3/6-7/6-7/6. En sauvant six balles de match.