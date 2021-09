US Open : Daniil Medvedev a gagné son premier Grand Chelem, Novak Djokovic a gagné l’amour du public

Le joueur russe a écrit sa propre histoire, tout en brisant le rêve de son adversaire. "Si je suis triste pour lui ? Oui, à 100%. Quand le match est fini, il faut comprendre l’émotion du joueur d’en face. Quand j’ai perdu mes finales, contre Rafa et Novak, ils savaient que ce n’était pas facile pour moi, et ils l’ont dit. On est triste pour son adversaire, sans l’être complètement, parce qu’on veut être celui qui gagne. Il était proche d’écrire une page incroyable de l’histoire du tennis, donc je suis triste pour lui. Mais je suis très content pour moi. Je voulais le faire. Logiquement, l'objectif qu'il visait devait le rendre encore beaucoup plus fort. Je m’en suis servi, en me disant que je devais être à 300% pour essayer de l’arrêter. Je devais être prêt à mourir sur le terrain, si je voulais gagner. Et j’y suis arrivé."

Gilles Cervara , l’entraîneur français de Daniil Medvedev, n’était pas choqué que l’on puisse se poser la question. "J’ai senti mon joueur dans une super-énergie, pendant toute la journée. Tout le clan avait la sensation qu’il était prêt, alors qu’il ne l’était pas lors de la finale de l’Australian Open. Il est certain que Novak n’a pas fait un grand match. Mais quand j’y réfléchis, il y a un moment qui a été très important. Daniil a sauvé trois balles de break, au début du deuxième set. Ce jeu-là a été vital, pour éviter un renversement de situation. C’est lui qui a été le plus fort, dans ce moment clef. S’il avait perdu ce jeu, on aurait pu voir un match totalement différent. Donc c’est bien Daniil qui a réussi à gagner le jeu qui aurait pu tout changer." Il a d'ailleurs encore sauvé deux autres balles de break, quelques minutes plus tard.

Novak Djokovic a perdu un match, un tournoi, une occasion unique d’entrer encore un peu plus dans l’histoire. Mais il a malgré tout réussi une partie de sa quête.

Depuis toujours, il veut être le plus grand, mais il cherche aussi la reconnaissance et l’amour du public. Les 23.000 spectateurs du plus grand central du monde, désireux d’assister à un événement, ont soutenu le joueur serbe et ont scandé son nom, même quand tout était perdu.

Djokovic n’avait jamais ressenti une telle communion, mais il en avait toujours rêvé. Et il en a pleuré, caché dans sa serviette, au dernier changement de côté. C’est dans la défaite qu’il est apparu le plus humain. "A la fin, j’ai ressenti du soulagement. J’étais content que ce soit fini, parce que la préparation du tournoi et tout ce que j’ai dû gérer mentalement et émotionnellement au cours des deux dernières semaines, c’était beaucoup. J’ai ressenti de la tristesse, de la déception, mais aussi de la gratitude envers le public, pour ce moment particulier qui m’a été réservé. C’est quelque chose que je n’avais jamais ressenti de ma vie, à New York. Je ne m'y attendais pas. La quantité de soutien, d’énergie et d’amour que j’ai reçu des spectateurs, c’est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. C’est la raison pour laquelle j’ai pleuré. L’émotion était là. C’est aussi fort que de gagner 21 tournois du Grand Chelem. Ils m’ont touché au coeur, c’était merveilleux".

Voilà pourquoi Novak Djokovic a semblé moins affecté par cette défaite que par d’autres, ces dernières années.

Et il sait aussi qu’un joueur de tennis doit toujours très vite tourner la page. "Si je fais le bilan, je ne peux qu’être satisfait de mon année, avec trois victoires en Grand Chelem et une finale. J’aurai bientôt d’autres défis à relever. J’ai appris à surmonter ce genre de déceptions, les défaites en finales des grands tournois, celles qui font le plus mal."