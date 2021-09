US Open : Carlos Alcaraz, plus jeune joueur en 1/4e à l’US Open

En éliminant Stefanos Tsitsipas au 3e tour de l’US Open, Carlos Alcaraz venait déjà d’écrire sa jeune histoire en tennis. Car depuis le début de l’année, le joueur espagnol balaie les records de précocités. Classé 141e en janvier, il est actuellement 55e mondial.

Avec sa qualification pour les 1/8e du dernier Grand Chelem de la saison, Alcaraz est devenu à 18 ans et 130 jours, le plus jeune joueur à atteindre les 1/8e à l’US Open depuis 1989 et Pete Sampras (18 ans et 29 jours) et Michael Chang (17 ans et 199 jours). C’est aussi le plus jeune à se qualifier pour les 1/8e d’un Grand Chelem depuis Andrei Medvedev (17 ans et 281 jours) en 1992.