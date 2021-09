US Open : Botic Van de Zandschulp, l’invité surprise des quarts de finale

Le Néerlandais Botic van de Zandschulp, inconnu des non-initiés, a créé la surprise en éliminant l’Argentin Diego Schwartzman en huitième de finale de l’US Open. Il s’est imposé en cinq sets, face au quatorzième joueur du monde, 6/3-6/4-5/7-5/7-6/1.

Il a ensuite expliqué préférer affronter des joueurs meilleurs que lui. "En fait lorsque je joue contre des gars qui sont meilleurs que moi, mon niveau de jeu s’élève. Je préfère donc affronter des joueurs qui sont au-dessus de moi, car du coup je commence à mieux jouer moi-même", a déclaré le 117e joueur mondial.

Schwartzman lui a d’ailleurs rendu hommage malgré sa défaite : "J’ai eu un peu de chance aux troisième et quatrième sets en restant dans le match, parce qu’en fait il jouait mieux que moi. Sa tactique aujourd’hui a parfaitement fonctionné".

Agé de 25 ans, Van de Zandschulp, dont c’est la première participation à l’US Open et même le premier séjour aux Etats-Unis, vit un rêve éveillé à Flushing Meadows, où il avait déjà sorti une tête de série au 2e tour, le Norvégien Casper Ruud. "Je savais que je pouvais battre des joueurs qui sont classés entre la 10e et la 20e place mondiale. Mais je ne l’ai pas fait aussi souvent, aussi régulièrement que dans ce tournoi. C’est nouveau pour moi".

Il a résumé en quelques phrases son parcours, que peu connaissent : "J’ai commencé à jouer à 20 ans parce que je devais finir mes études d’abord. J’ai évolué quelques années dans les challengers. Et quand j’ai grimpé autour de la 150e place ans et que j’étais alors prêt à jouer les qualifications des tournois du Grand Chelem, le Covid-19 est apparu".

Cet US Open va changer beaucoup de choses dans sa carrière. "Pour encore grimper au classement, il faut gagner beaucoup de points et ceux-là sont difficiles à engranger. Je me suis plutôt bien débrouillé cette année, mais cela ne s’est pas vraiment vu. Maintenant, je gagne tellement de points que je vais intégrer le top 100", a souri celui qui en effet devrait se hisser autour du 60e rang.

Avec ce parcours rallongé, pas vraiment prévu au moment de boucler les valises, le Néerlandais a enfin dû faire face à des besoins inattendus à New York. "Il y a un bon service de blanchisserie ici, donc je peux faire laver mes vêtements tous les jours pour avoir assez d’affaires pour le reste des matches", a-t-il souri.