US Open : Bemelmans et Minnen au dernier tour des qualifs, Zizou Bergs et Ysaline Bonaventure éliminés

Ruben Bemelmans s'est hissé, jeudi, au troisième et dernier tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, contrairement à Zizou Bergs, éliminé au deuxième tour qualificatif sur le ciment de Flushing Meadows.

Bemelmans, 224e joueur mondial, a dominé le Français Hugo Gaston (ATP 127), tête de série N.11 des qualifications, 6-1, 6-1 au deuxième tour. Bemelmans, 33 ans, vise une quatrième participation à l'US Open où il a atteint le troisième tour en 2015. Le dernier obstacle avant le tableau final, pour lequel est déjà qualifié David Goffin (ATP 30), est représenté par l'Américain Maxime Cressy (ATP 151/N.29), vainqueur 7-5, 6-3 du Brésilien Joao Menezes (ATP 227). Greet Minnen s'est également hissée au dernier tour. Minnen, 103e joueuse mondiale et tête de série N.6 des qualifications, a battu 6-3, 7-6 (7/3) la Japonaise Mai Hontama (WTA 214) au deuxième tour préliminaire, jeudi, sur la surface dure de Flushing Meadows. Minnen, 24 ans, vise une deuxième participation à l'US Open après son élimination au premier tour l'année passée. Pour cela, elle devra battre la Canadienne Rebecca Marino (WTA 175), qui a éliminé Ysaline Bonaventure (WTA 129) 6-2, 4-6, 6-4.

Zizou Bergs, 200e joueur à l'ATP, s'est incliné 6-4, 6-4 face à l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 209). Bergs, 22 ans, disputait pour la première fois de sa carrière les qualifications d'un tournoi majeur grâce à une saison 2021 riche de trois titres Challenger.

Ysaline Bonaventure n'a pas réussi non plus à rejoindre le troisième et dernier tour des qualifications. Jeudi, sur la surface dure de Flushing Meadows, Bonaventure, 129e joueuse mondiale, a été battue 6-2, 4-6, 6-4 par la Canadienne Rebecca Marino (WTA 175) au deuxième tour qualificatif. Bonaventure, 27 ans, visait une deuxième participation à l'US Open après son élimination au deuxième tour l'année passée.