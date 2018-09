"Un vétérinaire belge et... Johan Cruyff ont changé ma vie"

A côté des compétions masculines, féminines, les doubles, les juniors, il y a bien sûr aussi des épreuves en fauteuil, dans les tournois du Grand Chelem. On parle beaucoup de Joachim Gérard, puisqu'il est Belge, mais les autres joueurs ont aussi des histoires bien particulières, et intéressantes. Par exemple, le Français Stéphane Houdet. Vainqueur de 4 tournois du Grand Chelem en simple, médaillé d'or en double aux Jeux Paralympiques de Londres et de Pékin, il joue toujours, à 47 ans. Son parcours est fait de rencontres. Deux d'entre elles ont changé sa vie...

Entretien...

Stéphane Houdet, vous êtes un joueur de tennis, mais vous êtes aussi, on le sait moins, vétérinaire. Racontez-nous votre histoire...

Mes premières amours, c'était quand même le tennis. Depuis tout gamin, je jouais au tennis. En parallèle, j'ai poursuivi des études de vétérinaire. Comme tous les jeunes vétos, on fait un peu le tour de France des remplacements. Et ma grande chance a été de retrouver un peu la Belgique. Très rapidement, j'ai exercé dans le centre de la France, dans l'Allier, avec un vétérinaire flamand, qui s'était installé là, Marc Wuyts. C'est toute une famille qui m'a accueilli, à l'époque. Et on s'est tellement bien entendus, qu'on a décidé de s'associer, en tant que vétérinaires. On travaillait essentiellement la nuit, on faisait des césariennes de vaches. C'était assez difficile, et pour envisager des hivers rudes, on programmait des voyages pour l'été. Et notre voyage à venir était à la fois pour célébrer notre future association et pour prendre un peu de plaisir. Nous avons décidé de faire le tour d'Europe des capitales, à moto. Et en fait, c'est ce qui m'a fait me rapprocher du tennis, non plus sur mes deux jambes, mais du tennis en fauteuil roulant. J'ai eu un accident en Autriche, pendant notre parcours. Les suites de l'accident ont fait qu'aujourd'hui, je suis amputé du membre inférieur gauche, et que j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, et de parcourir le monde.

Vous auriez pu continuer à être vétérinaire, après votre accident, et ne jamais pratiquer de sport de haut niveau ?

Malgré l'accident, j'ai quand même continué à exercer, non plus sur les gros animaux, mais sur les petits animaux, qui étaient ma formation de départ. C'est un petit peu moins sportif. Mais, dans ma reconstruction, j'avais besoin de retrouver l'image de moi quand j'étais petit, l'image d'un sportif. Ne connaissant pas le tennis en fauteuil, mon sport a d'abord été le golf. J'étais aussi très compétiteur, et je suis devenu numéro un en Europe. Et le golf m'a amené sur des greens, un peu partout, à gauche et à droite, notamment en Espagne. Et c'est une deuxième rencontre qui va me faire rencontrer le monde du tennis, par hasard. J'ai joué au golf avec un passionné de golf, un grand monsieur, dont je salue la mémoire, c'est Monsieur Johan Cruyff. Il était très impliqué dans le sport pour tous. On a partagé une partie de golf. Moi, je rêvais de créer un circuit mondial, et il a trouvé que c'était une super-idée. On a commencé à travailler ensemble sur le sujet. Il m'a dit qu'on n'allait pas tout réinventer pour le golf, et qu'il aimerait bien que j'aille voir un sport dont s'occupait la "Fondation Johan Cruyff". Ce sport, c'était le tennis en fauteuil roulant.

Vous avez 47 ans. Vous jouerez au tennis jusqu'à ce que vous soyez compétitif, jusqu'à ce que vous ayez la flamme, la passion ?

Oui, tout à fait. Et je raisonne comme Roger Federer: tant qu'on prend du plaisir, on continue. Il se trouve que les Jeux Olympiques reviennent à Paris en 2024, donc j'ai ça en ligne de mire. Après, on verra quelle sera ma place dans les tournois du Grand Chelem et aux Jeux Paralympiques. Pour l'instant, ça va. Il y a du travail, tout le monde est fort, mais on peut encore faire de beaux résultats.

Les sports pour moins valides ne sont pas encore vraiment médiatisés, même si cela va mieux. Peut-on dire que le tennis s'en sort mieux que d'autres sports ? On en parle beaucoup plus que d'autres disciplines...

C'est vrai que le tennis a une belle carte à jouer. Pour moi, ce qu'il faut que l'on envisage, c'est d'avoir quelques sports qui ne fassent pas la distinction entre valides et moins valides. Et qu'on propose des activités qu'on pourrait partager. Je me dis que le tennis en fauteuil est un bon exemple. On pourrait envisager que les gens s'asseyent, et le concept se rapprocherait d'un tennis roulant. Pas forcément avec un fauteuil roulant comme ceux qui sont aujourd'hui sur le circuit, mais des outils plus proches des vélos de course, des fauteuils de course. Ca mettrait tout le monde sur un pied d'égalité. Avoir deux jambes, ce n'est pas un avantage, pour jouer en fauteuil. C'est un peu mon rêve, avoir des sports que l'on pourrait partager tous ensemble, sans faire de distinctions, ni de différences.

Faire changer les choses à travers la politique, cela vous intéresserait, un jour ?

C'est sûr que si on peut être des moteurs sur des sujets, et que c'est à cet endroit-là qu'il faut être, je saurai forcément répondre présent. Le parcours du docteur vétérinaire qui se mixe avec une connaissance du monde du sport, pourrait intéresser un président comme Emmanuel Macron, qui est ouvert à des parcours de la société civile. Maintenant, je n'ai jamais eu de mandat électif, donc ce serait nouveau. En tout cas, contribuer à une mission de travail, ça fait longtemps que je m'y intéresse.

Et les animaux, dans tout ça ?

En fait, c'est très simple. Je fais exactement le même métier qu'hier. Hier, je rencontrais les gens, avec le prétexte de l'animal. Et aujourd'hui, je rencontre les gens, avec le prétexte de la balle.