Un Belge de plus à l'US Open: Ruben Bemelmans entre dans le tableau

Après trois jours d'attente, la bonne nouvelle est enfin tombée, Ruben Bemelmans pourra bien participer au dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Battu au troisième et dernier tour des qualifications, il pouvait encore être repêché comme lucky-loser. Le tirage au sort l'avait désigné comme premier remplaçant (troisième, en réalité, mais les deux premiers étaient rentrés immédiatement dans le tableau). C'est cruel, mais c'est la vie du circuit, le numéro 2 belge attendait, depuis vendredi, qu'un joueur ait un pépin physique. Et c'est arrivé. L'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez doit déclarer forfait, et Ruben Bemelmans le remplacera, ce mardi, face à un autre Espagnol, Jaume Munar, 21 ans, 85e mondial.

Ruben Bemelmans aura donc participé aux quatre tournois du Grand Chelem, en 2018. Deux fois, en Australie et à Wimbledon, il était directement qualifié. Et les deux autres fois, à Roland-Garros et à New York, il est entré comme lucky-loser.

Les Belges sont donc six, cette année, dans les tableaux principaux de l'US Open. Chez les hommes, il y a David Goffin et Ruben Bemelmans. Chez les dames, il y a Elise Mertens (déjà qualifiée pour le deuxième tour), Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens, et Yanina Wickmayer.