Les Belges Sander Gillé et Joran Vliegen viennent de réussir la plus belle performance de leur carrière en Grand Chelem. Au premier tour de l'US Open, ils ont éliminé les deuxièmes têtes de série du tournoi, le Polonais Lukasz Kubot et le Brésilien Marcelo Melo, anciens vainqueurs de Roland-Garros et de Wimbledon, et anciens finalistes à New York.

Le duo noir-jaune-rouge s'est imposé en deux manches, 6/2-6/4.