Tous les voyants sont au vert pour David Goffin avant l'US Open

David Goffin aborde l'US Open dans de très bonnes conditions. Il est en pleine possession de ses moyens physiques, et il vient de jouer la finale d'un important tournoi de préparation. Cela ne veut pas dire qu'il va réussir le tournoi de sa vie, parce qu'il est toujours impossible de prévoir quoi que ce soit, en tennis. Mais cela veut dire qu'il est prêt, pour ce dernier Grand Chelem de la saison.

Entretien avec le numéro un belge...

David, comment abordez-vous cet US Open ? Comme vous venez de disputer une finale dans un Masters 1000, on peut supposer que vous êtes en pleine confiance...

Oui, bien sûr. C'était une bonne semaine, à Cincinnati, sur le dur. Ce sont toujours des conditions un peu compliquées. Il faut s'adapter au changement de surface, il y a des balles difficile à contrôler, et il y a la chaleur. Il peut faire très chaud, et très humide. Finalement, j'ai trouvé mes marques. Je me sens bien. J'ai eu quelques jours d'entraînement avant mon premier tour à New York. Donc, je suis prêt à entamer le tournoi, et à donner tout ce qu'il me reste, pour la fin de cette saison sur dur extérieur.

Et vous êtes en pleine forme physique. Vous avez pu vous reposer un peu après Cincinnati. Même si vous le disiez, vous vous êtes aussi entraîné. Vous n'êtes pas sans énergie, au moment de commencer le dernier Grand Chelem de l'année...

C'était assez dur, à Cincinnati. Il faisait chaud aussi, et ce n'était pas évident, physiquement. Mais j'ai pris quelques jours de repos. Puis, j'ai recommencé l'entraînement. Et je me sens très bien, j'ai déjà bien récupéré. Physiquement, il n'y a aucun pépin. Et mentalement, je me sens frais. Donc tous les feux sont au vert.

Vous allez jouer votre premier tour contre le Français Corentin Moutet...

C'est un jeune joueur talentueux, qui est gaucher. Cela peut être un match-piège, donc il va falloir réussir une bonne prestation. J'ai récemment joué contre pas mal de gauchers. C'est un premier tour qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Ce serait vraiment bien de commencer le tournoi avec un bon match, comme je l'ai fait ces derniers temps.

La saison américaine sur ciment a été marquée par les performances à répétition de Daniil Medvedev. Parmi les jeunes, on se dit régulièrement qu'il y en a bien un qui va finir par gagner un Grand Chelem. On s'était d'abord dit que le plus fort était Zverev, puis Tsitsipas. Et maintenant, il y a Medvedev. Qui est le plus fort, selon vous, dans la génération qui suit la vôtre ?

C'est dur à dire, parce qu'ils font tous des résultats, l'un après l'autre, et ils sont tous encore jeunes. En début d'année, Tsitsipas était vraiment très fort. Maintenant, et pour le moment, Medvedev est l'homme de la tournée d'été sur dur. Ils sont tous très forts, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Maintenant, le Big 3 reste redoutable. Djokovic, Nadal et Federer restent encore bien physiquement. Tennistiquement, ils sont encore au-dessus du lot. Il est toujours très compliqué de les battre. On verra ce qui se passera dans les mois à venir.

Derrière les trois grands, il y a des dizaines de joueurs qui peuvent battre tout le monde. Et vous en faites partie. Tout change très vite...

Il y a vraiment un grand groupe de très bons joueurs, qui sont prêts à faire de gros résultats. Ca peut être le tour de plein de joueurs, semaine après semaine. Medvedev est le joueur en forme, pour le moment. Mais après, cela peut être Khachanov, Tsitsipas, ou d'autres jeunes joueurs, prêts à saisir des opportunités, et à battre de bons joueurs, dans les gros tournois. Je suis dans ce groupe-là, et j'ai saisi une opportunité à Cincinnati. J'espère encore en avoir, comme à Wimbledon, aussi, et à Halle. Je suis de nouveau dans une assez bonne forme pour réussir de bons résultats. C'est chouette, et j'espère pouvoir saisir des opportunités.

On sait que le début d'année n'a pas été facile, et que vous avez dû vous adapter à beaucoup de choses. Vous êtes à votre meilleur niveau, là ?

Oui, je pense être à mon top. Surtout à mon top physique, aussi. Je ne ressens plus aucune douleur, je n'ai plus aucun problème physique. Mentalement, je suis vraiment bien. J'ai retrouvé de la confiance, j'ai joué beaucoup de matches. Cela se passe très bien, avec toute mon équipe. En ce moment, tout va bien.

Quand vous êtes à votre top, on peut chaque fois dire que c'est mieux que l'année d'avant ? Etes-vous un meilleur joueur en août 2019 qu'en août 2018 ? Vous continuez à progresser ?

Je pense... Etre sorti d'une période compliquée m'a renforcé, à tous points de vue. J'ai pu vraiment bien travailler physiquement. Mentalement, sortir de là, et retrouver la confiance, ça fait du bien. Je pense qu'on en sort encore plus fort, de ces périodes plus difficiles. Et puis, avec l'expérience des mois passés en plus, je pense être encore un meilleur joueur.

Ecoutez David Goffin...