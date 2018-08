Suivez Mertens - Lapko au deuxième tour de l'US Open (live à 17H)

Après avoir bataillé durant 2 heures et 43 minutes pour se défaire de la Japonaise Kurumi Nara (WTA 99) au premier tour de l'US Open, la numéro 1 belge Elise Mertens affronte ce mercredi la Bélarusse Vera Lapko (WTA 72), sur le coup de 17 heures. Vous pourrez suivre ici le match en direct point par point.

La Louvaniste de 22 ans s'est fait peur lors de son premier match. Gênée par une blessure à l'épaule, la 15ème mondiale s'est finalement imposée 6-2, 6-7 (5/7), 7-5 après avoir demandé un time out médical dans le 3ème set. Elise Mertens arrive donc au deuxième tour du dernier Grand Chelem de l'année en n'étant pas en pleine possession de ses moyens, diminuée par sa blessure. Il faut ajouter à cela les conditions climatiques très difficiles à New York en ce moment. Plusieurs joueurs se sont plaints de la chaleur et de l'humidité New-yorkaise.

De son côté, Vera Lapko, 19 ans, s'est imposée plus tranquillement 6-3, 6-3 face à l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko (WTA 86), ce lundi. L'ancienne numéro 1 junior participe pour la première fois de sa carrière à l'US Open. Depuis qu'elle est chez les pro, la jeune joueuse connaît une progression constante dans le classement WTA.