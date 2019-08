Steve Darcis: "Si je continue à avoir mal, il faudra réfléchir à ce que je ferai l'année prochaine"

Steve Darcis n'est pas en pleine forme. Son coude ne va pas très bien. Il avait loupé toute la saison 2018 pour tenter de se soigner, et de rejouer pendant quelques années. Mais il n'arrive pas à jouer sans avoir mal. Dans ces conditions, peut-on espérer le voir encore sur les courts de tennis au-delà de cette saison ? S'apprête-t-il à disputer son dernier tournoi du Grand Chelem ? Il dit ne pas se poser la question pour le moment. Mais il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimistes.

Steve, quelles sont les nouvelles de votre santé ? Etant donné que vous n'avez joué aucun tournoi de préparation, sur le ciment américain, on peut supposer que cela ne va pas fort...

J'ai de nouveau eu un peu mal au coude à Wimbledon. J'ai encore fait deux tournois sur terre (que je devais absolument faire, c'était assez important), mais cela n'allait pas du tout. Et depuis, je n'ai plus joué. Je n'ai repris la raquette qu'il y a trois jours. Entretemps, j'ai continué à beaucoup m'entraîner physiquement. Mais on sait bien que rien ne remplace les entraînements tennistiques et les matches. Donc, la préparation, forcément, n'est pas idéale. Le coude tient, pour l'instant; les anti-inflammatoires aident bien. Je peux jouer normalement, mais c'est vrai que ce n'est pas une préparation optimale.

C'est un choc, pour vous, de vous rendre compte qu'après une année blanche, consacrée à vous soigner, les problèmes au coude ne sont pas résolus ?

Ca a été un petit coup dur, oui. C'est vrai que ça m'a un peu plombé le moral, après Wimbledon. Parce que je pense que j'avais fait tous les efforts nécessaires pour revenir. Et j'avais fait un super-bon début d'année. Ma saison sur terre n'était pas bonne, mais j'avais bon espoir, avec la saison sur gazon et la saison sur dur. Ce n'est clairement pas ce que j'espérais. Maintenant, je pense que les balles, à Wimbledon, n'ont quand même pas aidé, vu qu'après un entraînement, j'ai quasiment tout de suite eu de nouveau mal. On va essayer de voir comment cela se passe ici, puis essayer de voir comment cela se passe la semaine prochaine, et la semaine d'après. Faire semaine après semaine, et finir l'année comme on peut. Et après, on tirera les conclusions.

Que disent les médecins ?

Les médecins disent que ce n'est pas l'idéal, que cela revienne, et que ce soit un autre tendon, juste à côté, qui soit touché. Là, j'ai beaucoup donné. Je pense que le fait d'avoir été opéré de l'épaule n'a pas aidé. Même si je peux rejouer, c'était quand même une très grosse opération. Et c'était un peu miraculeux d'avoir pu rejouer. Non, ce n'est pas l'idéal, et il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire à l'avenir. Si je continue à avoir mal, et si ça continue à empirer, je réfléchirai à ce que je ferai l'année prochaine. Mais ce ne sera probablement plus sur un terrain de tennis.

Ca ne doit pas être très amusant de continuer votre carrière pour l'instant, et dans ces conditions ?

Jouer en ayant mal, ce n'est pas gai. Avoir une douleur chaque fois qu'on tape une balle, il y a des choses qui sont plus amusantes. Maintenant, ça fait partie du truc. J'ai encore envie de me battre, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Et après, on verra. Mais c'est vrai que je ne vis pas les meilleurs moments de ma carrière, non.

Est-il possible que vous jouiez ici votre dernier tournoi du Grand Chelem ?

Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas encore pensé à ça. C'est possible, mais honnêtement, je n'y ai pas encore pensé. Je vais essayer de jouer ici, je vais essayer de voir ce qui se passe les prochaines semaines, comment le coude évolue. Et comme je dis, on verra à la fin de l'année.

Comment abordez-vous ce premier tour contre Dusan Lajovic, dans ces conditions ? En espérant gagner quand même ?

Oui, je vais essayer de gagner, je ne suis pas ici pour faire de la figuration. Je vais rencontrer un très bon joueur, qui réussit une super-bonne année, la meilleure année de sa carrière. J'ai de bonnes sensations quand je peux m'entraîner. Ici, je n'ai pas pu m'entraîner, donc les sensations ne sont pas bonnes du tout. Je ne m'attends pas à grand chose d'exceptionnel. Maintenant, c'est sûr que je vais monter sur le terrain et que je vais tout donner. Je vais faire le maximum, mais on ne peut pas dire que je suis à 200%.

Vous ne regretterez jamais d'avoir tenté un retour, cette année-ci ?

Non, parce que quand je vois mon début d'année, je suis même déçu. Je pense que si je n'avais pas eu mal au coude et que j'avais fait une programmation un peu meilleure, pour éviter un peu plus la terre, je serais revenu dans le top 100. Sans être prétentieux. Parce que je jouais bien, parce que je sentais que j'avais le niveau, parce que j'étais bien physiquement. Regretter, non, parce que j'ai fait le maximum. Je n'aurai pas de regrets, quoi qu'il arrive.

Cette blessure vous handicape aussi dans la vie quotidienne ?

Non, honnêtement, ça va. Par moments, oui, quand je vois que j'ai trop forcé. Quand je dois lever le coude pour boire un verre d'eau, parfois ça me gêne. Mais en général, il n'y a pas de problèmes.

