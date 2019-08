Steve Darcis éliminé au 1er tour de l’US Open par Dusan Lajovic

Steve Darcis n’ira pas plus dans cet US Open 2019. Le Belge s’est fait sortir en 3 sets par Dusan Lajovic (7-5/6-3/6-3). Pourtant Darcis y a cru jusqu’au bout, surtout dans le premier set, où le Belge a sauvé 3 balles de set avant de perdre celui-ci 7-5. Il a remis le couvert dans le 3ème en sauvant 3 balles de match. La rencontre a duré 1 heure et 50 minutes sur le court numéro 15, à Flushing Meadows.

Darcis, 35 ans, participe pour la dixième fois de sa carrière à l’US Open. Il n’a jamais dépassé le deuxième tour, qu’il a atteint cinq fois. Lajovic sera opposé à l’Américain Denis Kudla (ATP 111) ou au Serbe Janko Tipsarevic (ATP 260), au deuxième tour.