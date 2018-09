"Serena Williams joue pour écrire la plus grande page de l'histoire du tennis féminin"

Patrick Mouratoglou, le coach de Serena Williams, s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'émotions, des deux côtés du filet, lors de la finale féminine de l'US Open. Sa protégée vise son 24e titre en simple, dans un tournoi du Grand Chelem. Si elle y parvient, elle égale le record de l'Australienne Margaret Court. Et Noami Osaka jouera sa première finale dans un tournoi majeur. Si elle gagne, elle réussira une grande première pour le Japon.

Il y a toujours de l'émotion dans une finale, mais il y en aura donc sans doute encore plus cette fois-ci. "La gestion de l'émotion, d'un côté comme de l'autre, sera l'une des clefs du match".

Logiquement, dans ces cas-là, c'est la plus jeune, et la plus inexpérimentée des deux, qui devrait avoir le plus de difficultés à gérer ses émotions. Mais Patrick Mouratoglou ne voit pas du tout Naomi Osaka, 20 ans, craquer dans les moments les plus importants. "Je serais très surpris qu'elle passe à côté de son match. Elle a gagné son tournoi le plus important, cette année, à Indian Wells, en jouant crânement sa chance du premier au dernier point, du premier au dernier match. Elle n'a pas du tout tremblé, à aucun moment. C'est une joueuse qui donne l'impression que tout est normal, le stress ne l'atteint pas".

Naomi Osaka va jouer contre son idole. Le sport permet régulièrement ce genre de comportement paradoxal: on admire quelqu'un depuis toujours, on a commencé le sport grâce à lui ou elle, mais on veut très logiquement l'"écraser", quand on est en face. "Osaka n'aura rien à perdre. Et elle a cette innocence qui fait qu'elle devrait tout lâcher."

Serena Williams a beau avoir déjà une carrière de 20 ans, elle peut, elle aussi, se laisser rattraper par ses émotions. Parce que l'enjeu est exceptionnel, l'attente est grande, et la pression est immense. "Elle va jouer pour la plus grande page de l'histoire du tennis féminin jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas anodin. Tout le monde est conscient que ce qui est en train de s'écrire potentiellement est phénoménal. Forcément, ça va la rattraper. Il va juste falloir qu'elle le gère bien."

L'Américaine s'est déjà trouvée dans une situation, pas forcément similaire, mais "à aussi forte pression". "Lorsqu'en 2015, elle a joué pour réussir le Grand Chelem, pour remporter les quatre tournois du Grand Chelem la même année, toutes les favorites ont perdu, et elle s'est retrouvée à jouer contre Roberta Vinci, pour une place en finale contre Flavia Pennetta. A ce moment-là, elle n'avait plus le droit de perdre. Tout le monde a pensé que c'était fini, elle avait gagné. Ce surcroît de pression a été la raison pour laquelle elle a déjoué. On n'est pas dans le même contexte aujourd'hui. Elle joue face à une jeune joueuse extrêmement dangereuse, impressionnante pendant tout le tournoi, qui joue un tennis incroyable. Serena a beaucoup moins l'obligation de gagner. Je ne pense donc pas qu'elle retombera dans le même genre de phénomène. Maintenant, la pression est là, on ne va pas se raconter d'histoires. Encore une fois, elle joue pour gagner son 24e Grand Chelem, et pour marquer l'histoire du tennis."

Ecoutez l'interview complète de Patrick Mouratoglou. Et les propos de Florent Dabadie (le fils du célèbre auteur et scénariste français Jean-Loup Dabadie). Il vit au Japon, il est journaliste pour la chaîne de télévision "Wowow", et il évoque les difficultés d'intégration rencontrées par la famille de Naomi Osaka. La jeune joueuse a une mère japonaise et un père noir-haïtien. Le métissage n'est pas encore tout à fait bien intégré dans la société japonaise.