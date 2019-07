Serena Williams a vu un thérapeute après la finale de l'US Open

Serena Williams a demandé l'aide d'un thérapeute après son coup de colère en finale de l'US Open l'année dernière. C'est ce que la star américaine a confié au magazine Harper's Bazaar.

Durant la finale, perdue contre la Japonaise Naomi Osaka, Williams avait fracassé sa raquette et s'était accrochée avec l'arbitre portugais Carlos Ramos, qu'elle avait qualifié de "voleur". Elle avait écopé d'un jeu de pénalité. Les organisateurs de l'US Open lui avait infligé une amende de 17.000 dollars (environ 14.000 euros) après l'incident.

Lors d'un entretien publié dans Harper's Bazaar, Williams a confié avoir consulté un thérapeute. "Je cherchais des réponses et, bien que j'avais le sentiment de progresser, je n'étais pas prête à prendre à nouveau ma raquette. Pourquoi lorsque les femmes sont passionnées, elles sont qualifiées d'émotives, folles et irrationnelles, alors que lorsqu'il s'agit des hommes, ils sont perçus comme passionnés et forts ?", s'interroge l'Américaine.

Williams a également expliqué avoir présenté ses excuses à Naomi Osaka pour lui avoir gâché la fête. Des excuses acceptées par la Japonaise. "Quand la réponse de Naomi est arrivée, les larmes ont coulé sur mon visage", a raconté Williams.