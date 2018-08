Ruben Bemelmans éliminé au premier tour après un épuisant marathon

Ruben Bemelmans, 128e au classement ATP, a été battu au premier tour de l'US Open, par le jeune Espagnol Jaume Munar, 85e mondial. Il a eu sa chance, mais il a dû s'incliner en 5 sets, 5/7-6/3-7/6-2/6-6/1. La partie a duré 3 heures et 58 minutes. Les conditions de jeu étaient infernales, ce mardi, à New York. Les joueurs et les joueuses ont beaucoup souffert de la chaleur et de l'humidité.

Ruben Bemelmans était lucky-loser, dans ce tournoi. Eliminé au troisième et dernier tour des qualifications, il avait été repêché, à la suite d'un forfait.