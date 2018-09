Roger Federer: "Cette humidité m'empêchait presque de respirer"

On ne l'avait jamais vu dans cet état-là... D'habitude, même après un gros combat, même après un match joué dans la fournaise, Roger Federer est toujours aussi frais, sa coiffure toujours aussi impeccable. Un peu comme James Bond, quand il vient d'éliminer six "méchants" et de sauver sa "girl".

Ici, pour les derniers huitièmes de finale, même à 21h, 22h, 23h, il faisait encore très chaud. Mais surtout, le taux d'humidité était de plus de 80%. Et Roger Federer l'a beaucoup moins bien supporté que l'Australien John Millman. Il est rentré plusieurs fois aux vestiaires, pour se changer complètement. Mais au bout de quelques jeux, il était à nouveau trempé de la tête aux pieds. A tordre... "Sur le Central et le Armstrong, depuis que l'on a installé le toit, l'air circule moins bien, le vent a du mal à entrer dans le stade. Ce soir, j'avais parfois du mal à respirer. C'est l'une des premières fois que cela m'arrive. Quand cette humidité frappe, il est très difficile de s'en sortir. Lui, il a eu moins de problèmes, et je pense que c'est à cause de cela qu'il a gagné. En plus, c'est un très bon joueur. Tout cela peut arriver, et je pense que ce n'est pas du tout une question d'âge."

Roger Federer balaye très vite toute question sur son âge. Les conditions de jeu sont très difficiles, cette année, à cause de la chaleur et de l'humidité. Mais on ne peut s'empêcher de penser que cela l'aurait moins accablé à 25 ans qu'à 37 ans.

Tous les joueurs en souffrent, mais là, la détresse tennistique du joueur suisse faisait parfois peine à voir. Son pourcentage de premiers services a été faiblard. Il a commis 77 (!) fautes directes. Il a semblé perdre une partie de sa lucidité, par moments, au point de se précipiter, et de multiplier les amorties perdantes. Vidé, accablé, à bout de souffle, et donc transpirant toujours autant, le numéro 2 mondial a pourtant eu sa chance. Battu par John Millman 3/6-7/5-7/6-7/6, il a eu deux balles de deux sets à zéro, et encore une balle de set dans la troisième manche. Cela aurait pu passer. Et ce serait sans doute, malgré tout, passé face à d'autres. Mais John Millman a joué le match de sa vie, et n'a jamais tremblé. Il est devenu le premier joueur hors du top 50 (il est 55e mondial) à battre Federer à l'US Open.

Le face-à-face Novak Djokovic/Roger Federer, en quart de finale, était très attendu. Il n'aura pas lieu. Et Roger Federer ne gagnera toujours pas l'US Open cette année. Cela fait dix ans qu'il court après une sixième victoire à New York. Et tant qu'il jouera, il reviendra pour essayer...