"Patty Schnyder contre Maria Sharapova ? Oui, c'est ça... Et pourquoi pas Xavier Malisse contre Novak Djokovic ?"

Certains ont sans doute cru rêver, quand ils ont examiné le tableau de l'US Open, cuvée 2018... Patty Schnyder, la Suissesse, l'ex-7e joueuse du monde, l'ancienne demi-finaliste des Internationaux d'Australie, est là. La talentueuse gauchère, qui avait annoncé sa retraite en mai 2011, après une cruelle défaite, au premier tour du tournoi de Roland-Garros, est de retour...

Depuis, on n'avait eu peu de nouvelles, ce qui n'est pas anormal. Mais des échos, venant de Suisse, ont d'abord régulièrement inquiété ses anciens supporters. On évoquait le piège d'un mariage voué à l'échec, un divorce, une faillite personnelle, et même une disparition. Il y a eu des événements plus heureux, aussi, comme la naissance d'une petite fille, Kim, en 2014.

En 2015, on entend vaguement parler d'une tentative de retour, mais on y prête à peine attention. Oui, elle va s'amuser un peu, sur le circuit ITF, là où les jeunes tentent de gagner leurs premiers points WTA. Oui, elle va un peu se renflouer, financièrement, et cela va lui faire du bien...

Elle gagne des matches, elle gagne de plus en plus de matches. Cela se passe sur le circuit secondaire, mais cela lui permet de grimper, petit à petit, au classement mondial. Elle est 300e à la fin de l'année 2016; elle est 200e il y a un an; elle est top 150 quand commence l'actuelle saison.

Ce classement lui permet de tenter sa chance dans les qualifications des tournois du Grand Chelem. La réussite n'est pas au rendez-vous. Sauf lors de cet US Open. Elle gagne ses trois matches, le premier aux dépens de la Belge Maryna Zanevska.

Patty Schnyder est donc devenue, vendredi dernier, la joueuse la plus âgée de l'histoire à sortir des qualifications d'un tournoi du Grand Chelem. Elle aura 40 ans en décembre...

Mais pourquoi revenir, quand on a deux fois l'âge de certaines de ses adversaires ? Par amour du jeu, tout simplement. "Ce qui me motive, c'est toujours la joie de jouer, de participer à des compétitions, de sentir la vie du tennis professionnel. C'est ma passion. Ce sont les Grands Chelems qui comptent le plus, et c'est en Grand Chelem que l'on ressent le plus les émotions. C'est là qu'on veut être, et qu'on veut jouer son meilleur tennis. Le moment où je suis rentrée dans le stade, comme joueuse, et non plus comme spectatrice, a été très spécial."

On peut déjà deviner qu'elle vivra un autre moment très spécial, ce mardi soir, quand elle arrivera sur le tout nouveau Court Louis Armstrong. Elle y rencontrera Maria Sharapova, devant plus de 10.000 spectateurs.