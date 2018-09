Objectif 24ème Grand Chelem pour Serena Williams

Qualifiée pour la finale de l'US Open 2018, l'Américaine Serena Williams est à un match d'un immense exploit. En cas de succès à Flushing Meadows face à Naomi Osaka, elle rejoindrait dans l'histoire du tennis féminin l'Australienne Margaret Court avec un 24ème titre du Grand Chelem.

Après sa victoire à l'Australian Open en janvier 2017, son septième titre à Melbourne, elle a signé un premier record phénoménal : elle devient l'unique recordwoman du nombre de titres remportés en simple dans les tournois du Grand Chelem durant l'ère Open, dépassant ainsi l'Allemande Steffi Graf et ses 22 victoires.

Considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tous les temps, elle compte donc, à ce jour, 23 titres du Grand Chelem à son palmarès :

7 Australian Open

3 Roland-Garros

7 Wimbledon

6 US Open

1 Fed Cup

Médaille d'Or Olympique à Londres 2012

Au total, elle possède 72 titres.

Serena Williams domine depuis près de vingt ans le circuit féminin et ne laisse que des miettes à ses adversaires. Ses plus proches concurrentes actuelles sont tout simplement larguées. Sa sœur aînée Venus Williams ne compte que sept titres tandis que la Russe Maria Sharapova n'en a remporté que 5. Angelique Kerber (3 titres), Victoria Azarenka, Petra Kvitovà, Svetlana Kuznetsova, Garbiñe Muguruza (2) et Simona Halep, Carloine Wozniaki, Samantha Stosur, Sloane Stephens, Francesca Schiavone et Jelena Ostapenko (1) complètent la liste des lauréates de grand Chelems encore en activité.

Si l'Américaine de 36 ans règne en maître sur les Grands Chelems, elle a par contre énormément de retard lorsqu'on compare son palmarès entier à ceux de Graff et de Court.