Novak Djokovic abandonne en 8e de finale de l'US Open, face à Stan Wawrinka

Novak Djokovic, tenant du titre et numéro un mondial, a abandonné, en 8e de finale de l'US Open, permettant à Stan Wawrinka d'accéder aux quarts. Le Serbe, blessé à l'épaule gauche depuis deux semaines, a jeté l'éponge alors qu'il était mené 6-4, 7-5, 2-1 par le Suisse (24e).

"Ce n'est jamais comme ça qu'on veut terminer un match. Mais je jouais un super tennis et je suis content d'être de retour", a déclaré Wawrinka, qui avait remporté le trophée à Flushing Meadows en 2016 en battant... Djokovic en finale. Les deux joueurs ne s'étaient plus rencontrés jusqu'à dimanche, puisque Wawrinka a notamment été opéré à un genou et a été longtemps absent.

"J'ai mis deux ans après mon opération pour revenir à ce niveau", s'est félicité le Suisse qui affrontera le Russe Daniil Medvedev (5e) pour une place en demi-finales.