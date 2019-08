Naomi Osaka, tenante du titre à l'US Open, bataille près de 2h30 au premier tour

La numéro 1 mondiale Naomi Osaka ne s'est pas mise en confiance mardi à l'occasion de son entrée en lice à l'US Open de tennis dont elle est la tenante du titre. La Japonaise de 21 ans a eu besoin de trois manches, et 2h27 de jeu, face à la Russe Anna Blinkova (WTA 84), 20 ans, avant d'émerger 6-4, 6-7 (5/7), 6-2.

Osaka affrontera au 2e tour la Polonaise Magda Linette (WTA 53), qui vient de remporter sa première victoire en tournoi WTA samedi dernier dans le Bronx. La Polonaise de 27 ans s'est qualifiée au détriment de l'Australienne Astra Sharma (WTA 94) en deux manches 6-3 et 6-4.

En janvier, Osaka et Linette se sont également rencontrées à l'Open d'Australie. Osaka l'a emporté au premier tour sur le score de 6-4 et 6-2, avant de s'envoler vers la victoire. Lors du premier match entre les deux, l'an dernier lors de la huitième finale à Washington, Linette avait remporté la victoire sur la marque de 6-2, 3-6 et 6-3.