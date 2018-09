Nadal: "Un match très éprouvant"

Rafael Nadal a dû se battre et dépenser énormément d'énergies pour venir à bout de Dominic Thiem en cinq sets et se qualifier pour les demi-finales de l'US Open. En conférence de presse, le champion espagnol est revenu sur les 4h49 de ce match interminable.

"C'était un match très éprouvant, dans tous les domaines. Les conditions (météo) aussi étaient difficiles. J'ai connu un début de match très difficile. J'ai fait un très mauvais premier set. Quand j'étais mené 4-0, la seule chose que j'avais en tête, c'était: 'Ok, termine ce set et essaie d'être prêt pour le début du suivant'. Il fallait que j'aille de l'avant, que j'inverse la dynamique, je l'ai fait. Au troisième set, mon niveau de jeu a été très bon, mon meilleur du tournoi je pense.

Au quatrième, j'ai joué un mauvais jeu décisif mais dans le cinquième, j'ai eu plus d'occasions que lui. Dans les trois derniers sets, mon niveau de jeu a grimpé. C'est un pas en avant pour moi dans la dynamique du tournoi. Je me suis battu jusqu'à la fin. J'ai joué beaucoup de matchs longs et difficiles dans ma carrière. C'en était un de plus. J'aime ces matchs-là, mais en même temps vous vous sentez fatigué après. (à propos de son état physique) Si je devais jouer demain, ce serait un facteur très important. Vendredi, j'espère que ça ne le sera pas, je pense que ça peut ne pas l'être."