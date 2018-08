Mesdames, Messieurs, un peu de tenue, s'il vous plait...

Serena Williams a joué son premier tour de l'US Open avec une espèce de tutu noir. Et elle portait la même tenue, mais en mauve pâle, pour son deuxième tour. On scrute les vêtements de la joueuse américaine, ces derniers jours. Depuis que le président de la Fédération Française, Bernard Giudicelli, a déclaré qu'il n'accepterait plus "tout et n'importe quoi", à l'avenir, à Roland-Garros.

Il a justement cité Serena Williams en exemple. Cette année, à Paris, elle portait une combinaison noire ultra-moulante. Il ne veut plus de cela. "Il faut respecter le jeu et l'endroit", a-t-il ajouté. Des propos qui, depuis lors, font polémique. Serena Williams, plus de 20 ans de carrière, 23 titres du Grand Chelem en simple, qui ne respecterait pas le jeu, ça ne passe pas très bien chez tout le monde. Il y en a qui parlent de sexisme. Kirsten Flipkens résume assez bien, et très simplement, l'opinion la plus répandue, dans les vestiaires. "Pour moi, on fait ce qu'on veut. Ca m'est égal si Serena joue avec un pantalon, une combinaison, ou pas. La polémique vient du fait qu'il faut normalement jouer en jupe ou en short. On en a parlé entre joueuses. Mais vraiment, elle fait ce qu'elle veut."

Guy Forget, le directeur de Roland-Garros, envisage d'instaurer des règles vestimentaires. Il voudrait que la classe, l'élégance parisienne soient incarnés par les participants. Pourquoi pas avec un code-couleur, qui serait la marque de fabrique du tournoi. A Wimbledon, on joue bien en blanc depuis plus de 100 ans. David Goffin est souvent cité parmi les joueurs les plus élégants du circuit. "Jouer en blanc, je trouve que cela va très bien à Wimbledon. Cela n'irait pas du tout à l'US Open, par exemple. Mais pourquoi pas. Il y a deux ou trois ans, beaucoup de joueurs étaient en tenue de zébre, à Roland-Garros. Parfois, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais cela fait partie de la mode. Certains équipementiers veulent se faire remarquer. Un code vestimentaire à Roland-Garros, pourquoi pas. Je demande à voir."

Stan Wawrinka peut aussi se sentir visé par les propos de Bernard Giudicelli. Le short à losange qu'il portait, quand il a gagné Roland-Garros, il y a trois ans, avait aussi été critiqué. "C'est au tournoi de savoir ce qu'il veut. Moi, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent vraiment. On a un dress-code à Wimbledon, depuis toujours, et cela fait partie de l'histoire de ce tournoi. En mettre un à Roland-Garros, je ne sais pas. Il faut voir où sont les limites, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut accepter ou ne pas accepter. Je pense aussi que cette année, on a beaucoup parlé de Roland-Garros aux Etats-Unis grâce à la tenue de Serena. Cela reste de la publicité pour le tournoi. On parle de Roland-Garros grâce à des choses extérieures aux terrains et aux résultats. A la fin, c'est au tournoi de savoir ce qu'il veut ou pas."

Il y a 20 ans, les shorts en jean's d'Andre Agassi avaient amené pas mal de jeunes à s'intéresser au tennis. L'auraient-ils fait sans cela ? Agassi aurait-il eu la même aura sans cela ? Ce n'est pas certain...

En tout cas, la polémique dépasse largement le cadre du sport. Et elle atteint des proportions inattendues. L'ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, en a parlé sur Twitter. Il s'est demandé pourquoi Roland-Garros ne respectait pas Serena Williams, et il a ajouté "malheureusement, des personnes, dans tous les pays, y compris le mien, ne réalisent pas le vrai sens de la liberté."