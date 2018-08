Mertens: "Je n'aurai rien à perdre contre Stephens"

Elise Mertens (WTA 15) s'est qualifiée vendredi midi à New York pour la première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale à l'US Open de tennis. Sur le court Louis Armstrong, la Limbourgeoise, 22 ans, a réussi à mettre 'tchèque et mat' la petite Barbora Strycova (WTA 23), 32 ans, 6-3 et 7-6 (7/4), non sans avoir dû sauver trois balles d'un set partout à 5-6.

"Strycova a disputé un grand match", confia la n°1 belge, ravie de s'en être sortie. "Je suis bien rentrée dans la partie, en me montrant la plus agressive dans le premier set. Chaque fois qu'elle jouait un peu court, je tâchais de finir le point. Mais elle n'a pas lâché. Elle est venue plus souvent au filet et n'a pas commis beaucoup d'erreurs. La fin du deuxième set a vraiment été très accrochée. J'ai tout donné sur les balles de set et dans le tie-break et je suis très heureuse d'avoir gagné".

Pour son premier huitième de finale à Flushing Meadows, Elise Mertens retrouvera, dimanche, une certaine Sloane Stephens (WTA 3), qui n'est autre que la tenante du titre à l'US Open. Il s'agira du deuxième duel entre les deux joueuses, la native de Louvain ayant, de manière un peu surprenante, remporté le premier en huitième de finale du récent tournoi WTA de Cincinnati, 7-6 (10/8) et 6-2.

"Stephens est une grande joueuse", reconnaît Mertens. "Elle a gagné le tournoi l'an dernier, donc je sais que je peux m'attendre à un match très difficile. Je l'ai déjà rencontrée une fois et j'avais pu le constater. Elle a l'expérience des grands courts et des grands rendez-vous, mais pour ma part, je n'ai rien à perdre. Je trouve que je joue bien pour l'instant. Je me sens en confiance et je suis prête. J'espère que ce sera un match excitant", conclut-elle.