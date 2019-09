Matteo Berrettini élimine Gaël Monfils au tie break du 5e set et rejoint les demi-finales de l'US open

US Open - Matteo Berrettini élimine Gaël Monfils au tie break du 5e set et rejoint les demi-finales - © Belga

Matteo Berrettini vs. Gael Monfils | US Open 2019 Quarter-Finals Highlights - 05/09/2019 Matteo Berrettini defeats Gael Monfils and advances to the Semi-Finals of the US Open 2019.