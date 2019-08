"Maintenant au moins, on ne perd plus d'argent en jouant au tennis"

Joran Vliegen avait entamé sa carrière en Grand Chelem, cette année, à Roland-Garros. Puis, Joran Vliegen et Sander Gillé ont pu participer à leur premier tournoi du Grand Chelem en duo, trois semaines plus tard, à Wimbledon. Jouer en Grand Chelem est déjà devenu naturel pour eux. Tout simplement parce qu'il peuvent entrer facilement, désormais, dans les tableaux, grâce à leur bien meilleur classement. Cela change tout.

Malheureusement, ils ont dû rencontrer les 8e têtes de série du tournoi, au premier tour de l'US Open. Et ils se sont inclinés, face à Marcel Granollers et Horacio Zeballos, 7/6-7/5.

Ils ont ensuite accepté d'évoquer leur nouvelle vie sur le circuit, faite de tournois plus importants qu'auparavant, quand ils écumaient les challengers.

Entretien avec le double belge numéro un...

Sander et Joran, il s'est passé beaucoup de choses pour vous, depuis le début de cette année. Et il y a eu, notamment, ces deux premières victoires en tournoi ATP, sur terre battue, il y a quelques semaines. Est-ce que cela change la vie ?

Sander Gillé : Oui, ça a changé beaucoup de choses. Ca nous a fait pas mal grimper au classement. Etre dans le top 50, ça change tout. On est assuré de pouvoir jouer tous les ATP 250, et de rentrer dans les Grands Chelems. A côté de cela, notre vie n'a pas beaucoup changé. Mais on sait, maintenant, qu'on est à notre place, parmi les 50 meilleures paires du monde. On a le niveau, on l'a montré assez souvent. C'est juste chouette d'être certains de jouer sur un beau circuit, et de finir l'année en tournois ATP.

Ca veut dire que vous êtes moins stressés au quotidien, que vous vous posez moins de questions, que vous êtes plus heureux ?

Joran Vliegen : Oui, je pense. Avant, on ne jouait que des challengers. C'est une vie difficile. Si on gagne un tournoi challenger, on prend 1000 euros, et c'est tout. Et évidemment beaucoup moins si on ne joue que le premier tour. Ce n'est pas facile, mentalement, de faire ça chaque semaine. Maintenant, on peut jouer tous les tournois ATP, et ça aide beaucoup, pour la confiance, pour les finances, pour la vie.

Vous ne vivez pas dans le luxe. Mais vous pouvez vous autoriser plus de choses. Alors qu'avant, il fallait plus calculer...

Joran Vliegen : On calcule encore, mais on ne perd plus d'argent.

Sander Gillé : Mais on n'a pas changé de vie. On loge encore dans un Airbnb, ici. Ce n'est pas parce qu'on prend plus d'argent qu'on va rester dans un plus chouette hôtel.

Des joueurs de double qui ne font que des challengers perdent de l'argent, c'est ce que vous disiez...

Sander Gillé : Oui, souvent. Il faut gagner le challenger, pour ne pas perdre d'argent. C'est ça qui a beaucoup changé, pour nous. Avant, on a beaucoup joué pour d'autres choses que pour faire du tennis. Avec notre meilleur classement, c'est plus tranquille. Maintenant, moi je joue pour élever mon niveau, plus pour grimper au classement. Avant, on essayait de gagner quelques challengers pour rentrer dans les tournois ATP. On jouait surtout pour le classement, en fait. Maintenant, comme on est sûrs de rentrer dans des plus gros tournois, on ne joue plus pour le classement. Je m'en fous du classement, maintenant. Si on est 40e ou 50e, c'est pareil. Alors, je joue pour devenir un meilleur joueur. Dans la tête, c'est beaucoup plus facile. On joue plus relâchés, avec moins de stress.

Et donc, depuis le début de l'année, vous avez fait des progrès, en rencontrant de meilleurs adversaires ?

Sander Gillé : Oui, c'est certain. Avant, on ne rencontrait que rarement des joueurs de très haut niveau. C'était peut-être arrivé une ou deux fois, contre les Bryan, ou en Coupe Davis aux Etats-Unis. Maintenant, on joue des matches comme ça chaque semaine. On prend l'habitude, et ça va de mieux en mieux.

Vous avez l'impression d'être vraiment à votre place, maintenant ? Et que c'est après cela que vous couriez depuis des années ?

Joran Vliegen : Un peu, oui. Mais il faut travailler tous les jours, pour rester à ce niveau. On avait des objectifs, auparavant, et on les a atteints. Maintenant, on en a de nouveaux, pour la fin de la saison, et pour les années à venir. Ce n'est pas facile du tout, il faut travailler chaque jour pour faire mieux.

Un petit mot sur ce tournoi-ci. Malheureusement, cela s'est terminé après le premier tour, parce que vous êtes tombés sur les têtes de série numéro 8. Cela s'est joué à très peu de choses. Comme vous étiez en bonne forme, vous devez être très déçus...

Sander Gillé : Avec les tournois qu'on vient de faire, c'est un peu dommage de perdre au premier tour ici. Mais les adversaires viennent de gagner le tournoi de Montréal, et c'est une super-bonne équipe. Le match était serré, mais ils ont gagné leurs jeux plus facilement que nous, et les points plus facilement que nous. Leur niveau est plus élevé que le nôtre. On va devoir jouer beaucoup de matches comme celui-là, et on va continuer à travailler. C'est dommage de perdre au premier tour. Mais après le match qu'on a fait, et face à de tels adversaires, ce n'est pas un mauvais résultat.

Il y a encore quelques beaux objectifs pour cette année. Et notamment le tournoi d'Anvers, et la Coupe Davis...

Joran Vliegen : La Coupe Davis semble encore loin, mais c'est vrai que c'est déjà dans deux mois. On a encore quelques tournois à jouer auparavant. On veut bien jouer à Anvers, c'est sûr. C'est le seul tournoi à la maison. On a déjà participé à ce tournoi deux fois, et on a chaque fois perdu au premier tour. Donc, on va essayer de faire mieux cette année. Après, il y aura la tournée en Asie. Et la Coupe Davis. Ce sera cool, si on est dans l'équipe.

Ecoutez Joran Vliegen et Sander Gillé...