Les joueurs de tennis en fauteuil auront-ils finalement droit à leur US Open ?

Le tennis en fauteuil trouvera-t-il finalement une place dans le programme de l'US Open ? Annulé dans un premier temps, le tournoi réservé aux joueuses et joueurs en fauteuil pourrait finalement avoir lieu... mais peut-être pas à New York.

>> Joachim Gérard, déçu par la suppression de son épreuve, à l'US Open

"L’US Open est revenu sur sa décision d’annuler le tableau de tennis fauteuil à la suite d'une réunion avec 20 joueurs et joueuses de tennis fauteuil, a signalé le Français Stéphane Houdet sur son compte Twitter. Ils nous présentent leurs excuses pour le manque d’échanges en amont et sur la mauvaise communication sur le sujet. Ils sont disposés à nous proposer trois options, mais cette fois-ci en concertation avec les joueurs et les joueuses : annuler et verser une compensation, jouer en octobre à Orlando, ou jouer à New York pendant le tournoi avec une dotation diminuée de 5% par rapport à 2019. Mon intention est de participer, mais il faudra voter lundi."