Le monde du tennis a-t-il déjà fait une croix sur l'US Open ?

Le Citi Open de Washington, censé marquer le retour du tennis masculin le 13 août, vient d’être annulé en raison des trop gros risques pour la santé de tous. L’US Open est toujours programmé le 31 août… moins de trois semaines après. Le tournoi du Grand-Chelem implique encore plus de monde, une organisation de plus grande ampleur… Les organisateurs semblent prêts à l’organiser envers et contre tout mais les joueurs semblent déjà avoir fait une croix sur l’événement. L’USTA, organisatrice de l’US Open a déclaré que la suppression du tournoi de Washington n’avait aucune incidence sur les tournois prévus à New-York. "L’USTA va mettre en place un environnement sécurisé et contrôlé pour les joueurs et toutes les personnes impliquées dans les tournois."

L’US Open est en danger. Menacé par le Coronavirus. Ne vous y trompez pas, la menace n’est pas là où certains pensent qu’elle se trouve. Plus le temps passe, plus la situation sanitaire s’aggrave aux Etats-Unis, plus il s’avère que le réel danger se trouve dans le maintien du tournoi, pas dans son annulation. Les joueurs semblent d’ailleurs l’avoir compris.

A l’heure où les déclarations de joueurs exprimant leur scepticisme sur la tenue du tournoi se multiplient ceci prouve en réalité que certains joueurs ont déjà fait une croix sur l’US Open… On imagine très mal les joueurs s’entraîner à nouveau sur dur dans les trois semaines à venir. Et si Wawrinka et Nadal ont commencé à s’entraîner sur terre, il est fort probable que d’autres aient fait le même choix sans le médiatiser de la même façon. Alors, même si le tournoi devait vraiment avoir lieu, y aurait-il des joueurs et joueuses pour le disputer ? La question mérite d’être posée.

Petit topo sur les déclarations

Côté belge, aucune déclaration catégorique concernant l’US Open jusque-là. Kim Clijsters, qui vit désormais aux Etats-Unis, mise tout sur l’US Open et compte donc bien y participer. David Goffin est encore dans l’incertitude : "J’hésite encore. Je ne suis pas encore sûr d’aller à New York", a-t-il déclaré à Sky Sports il y a une dizaine de jours. Elise Mertens a publié une photo d’elle sur son compte Instagram cette nuit après un entraînement sur terre battue… Evénement isolé ou réel début de préparation ? Les éléments sont trop minces pour tirer des conclusions.

Au niveau du circuit ATP, Nadal et Djokovic ont déclaré ne pas être certains de s’y rendre. Les dernières déclarations du Serbe étaient claires : "Je ne sais toujours pas si je vais jouer l’US Open" avait-il dit, encore dans le flou. L’Espagnol lui se montre prudent depuis le début et semble plutôt se préparer au Tournoi de Madrid sur terre battue en septembre… Thiem, Zverev et Dimitrov ont eux exprimé leurs réticences à la tenue du tournoi dans les "conditions actuelles" à la mi-juin. Or ces conditions ont fortement empiré depuis lors.

Côté circuit féminin, Bianca Andreescu la tenante du titre a affirmé depuis le début qu’elle comptait bien défendre son titre. Mais elle ne s’est plus exprimée sur le sujet depuis plus de six semaines… Simona Halep a déclaré qu’elle ne se rendrait pas à New-York cette année, désireuse de ne plus quitter l’Europe tant que l’épidémie de Coronavirus n’est pas un peu mieux contenue. Elle est la seule à avoir osé trancher de façon aussi claire…

Certains joueurs et joueuses semblent peut-être bloqués par le politiquement correct… N’est-ce pas trop dangereux de déclarer avec certitude qu’ils ne se rendront pas aux Etats-Unis pour la levée du Grand-Chelem alors qu’ils n’auront pas vraiment d’autre choix s’il a bien lieu et que certains "adversaires directs" au classement ATP et WTA y participent. Et puis, cela risquerait de froisser les organisateurs… qui semblent s’entêter à vouloir maintenir l’événement envers et contre tout. A force d’entêtement, les organisateurs risquent bien de se retrouver avec uniquement des joueurs vivant eux Etats-Unis. Et cela aussi risque de faire grincer des dents.