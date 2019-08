Le Français Barrere, battu par Goffin : "Je n’avais pas de solutions, il ne ratait rien" - © YORICK JANSENS - BELGA

Gregoire Barrere vs. David Goffin | US Open 2019 R2 Highlights - 29/08/2019 Goffin defeats Barrere and advances to the second round of the US Open 2019.