L'US Open organisé avec un protocole très strict, qui pourrait en décourager plus d'un

L’US Open est le premier Grand-Chelem de tennis qui devrait se tenir depuis la crise sanitaire, il est prévu du 31 août au 13 septembre. Mais le tournoi doit évidemment avoir lieu aux Etats-Unis qui connaissent une situation particulièrement critique.

Peu de joueurs et joueuses ont d’ailleurs déjà confirmé leur participation au tournoi. Alors que certains semblent même avoir déjà entamé leur préparation sur terre battue, comme s’ils zappaient la tournée américaine (le citi Open de Washington a déjà été annulé). Conditions de voyage trop compliquées et risquées, incertitudes sur le déroulement quotidien sur place… tout cela inquiète les joueurs et pourrait bien les décourager. Eux qui rappellent régulièrement que le tennis est secondaire en pareille période.

Le journal l’Equipe a dévoilé quelques éléments du protocole qui devrait être mis en place pour tenter de prendre le moins de risques lors de l’événement. Les participants devraient rester en bulle dans deux hôtels avoisinant.

Les joueurs pourront être accompagnés de trois personnes maximum. Parmi ces personnes une seule pourra accéder à la zone de compétition et elles devront toutes être testées dès leur arrivée à l’hôtel. Ils ne pourront pas quitter leur chambre tant que le résultat du test ne leur est pas parvenu. Ils devront se soumettre à deux autres tests 48 heures plus tard puis à quelques jours du début du tournoi.

A cela s’ajoute évidemment le port du masque dans les allées et des prises de température régulières.

Si ce protocole est totalement justifié et nécessaire, il pourrait décourager encore plus les joueurs déjà hésitants à faire le voyage. Car finalement, ces conditions strictes donnent peut-être raison à ceux qui considèrent que le tournoi devrait tout simplement être annulé.