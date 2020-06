L'US Open change d'avis, le tournoi de tennis fauteuil aura lieu du 10 au 13 septembre

La Fédération américaine de tennis (USTA) a annoncé mercredi que la compétition de tennis fauteuil, retirée dans un premier temps du programme de l’US Open, se déroulera bien à New York, à huis clos, du 10 au 13 septembre.

"La compétition de tennis fauteuil de l’US Open 2020 se tiendra du 10 au 13 septembre au Centre national du tennis Billie Jean King National, à Flushing Meadows, retrouvant sa place traditionnelle dans le calendrier" de l’évènement, indique le communiqué de l’instance.

Accusée de discrimination pour avoir exclu cette épreuve, car elle souhaitait resserrer l’US Open aux seuls tournois masculins, féminins et doubles, en raison de la pandémie de coronavirus, la fédération américaine a tenu son engagement de la réintégrer.

"La décision a été prise à la suite de plusieurs réunions virtuelles avec un groupe de joueurs et la Fédération internationale de tennis, la semaine passée", a ajouté l’USTA, précisant que le tournoi se jouera en simples et doubles masculins et féminins.

Chaque participant sera soumis aux mêmes protocoles de santé et de sécurité que les autres joueurs et joueuses devant prendre part au tournoi du Grand Chelem du 31 août au 13 septembre. Tous pourront accéder au Centre national à partir du 7 septembre.