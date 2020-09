Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck sorties au premier tour du double

Kirsten Flipkens (28e mondiale en double) et Alison Van Uytvanck (114e mondiale en double) ont été éliminées au premier tour du double dames de l'US Open, jeudi à New York. La paire belge s'est inclinée 6-4, 7-6 (7/4) en 1 heure et 34 minutes face au duo tête de série N.3 composé de la Chinoise Xu Yifan (8e mondiale en double) et de l'Américaine Nicole Melichar (16e mondiale en double).

Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées en simple dames. Mercredi, Kirsten Flipkens (WTA 72) a été battue en trois sets 7-6 (7/1), 6-7 (3/7) et 6-3 au deuxième tour par l'Américaine Jessica Pegula (WTA 63), alors qu'Alison Van Uytvanck (WTA 60) a été sortie 2-6, 6-1, 7-5 lundi au premier tour par l'Italienne Camila Giorgi (WTA 74).

C'est la deuxième fois que Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck sont associées en double à Flushing Meadows. En 2018, elles avaient également été éliminées au premier tour.