Kim Clijsters intronisée au sein de l'US Open Court of Champions - © YORICK JANSENS - BELGA

Finale 2010 : Kim Clijsters - Vera Zvonareva - US Open 2010 - 22/11/2010 Kim Clijsters a décroché avec une impressionnante autorité son 3ème titre à l'US Open de tennis dans la nuit de samedi à dimanche en battant en finale à New York la Russe Vera Zvonareva 6-2, 6-1. Kim Clijsters (N.2), numéro 3 mondiale, s'est imposée en 2 sets 6-2, 6-1 et 60 minutes de jeu à peine. Elle réussit ainsi le hat-trick sur le sol américain. Après ses victoires en 2005 et l'an dernier, la Limbourgeoise aligne en effet une série de trois US Open d'affilée et 21 victoires consécutives dans le tournoi (tenant compte de ses impasses à l'US Open en 2006, 2007 et 2008 pour cause de blessure ou maternité).