Jouer contre un compatriote, ils détestent tous ça... sauf Félix Auger-Aliassime

C'est l'une des grosses affiches du premier tour, à l'US Open. Félix Auger-Aliassime contre Denis Shapovalov, c'est un duel entre deux des plus belles promesses du tennis mondial. Et c'est un face-à-face entre compatriotes, des Canadiens en l'occurrence. Ce qui est toujours particulier.

C'est même le genre de match que tous les joueurs détestent. Il n'y a pas pire, pour eux. Sauf peut-être rencontrer son frère ou sa soeur. Ou sa compagne, comme c'est arrivé récemment à Alison Van Uytvanck et Greet Minnen. Affronter un compatriote, c'est jouer contre quelqu'un que l'on connaît en général depuis l'enfance, et c'est souvent rencontrer un copain. Tous les joueurs détestent ça, sauf Félix Auger Aliassime. "On se respecte beaucoup trop pour que je déteste le jouer. Oui, c'est un sentiment spécial. Mais je le vois plutôt comme une opportunité, pour nous deux, de jouer un très bon match de tennis, et de donner le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas de raisons de sous-jouer, ou de ne pas avoir la même envie de gagner. Si on veut être honnête envers l'autre, comme on l'est toujours, il faut qu'on se donne à fond. Et le meilleur gagnera. Je suis aussi motivé pour ce match que je le serais pour n'importe quel autre match, surtout dans un Grand Chelem."

Heureusement que le garçon de dix-neuf ans, dix-neuvième mondial, ne déteste pas jouer contre des Canadiens, parce que c'est loin d'être une première pour lui. Il y a un an, il avait dû abandonner contre le même Denis Shapovalov, au premier tour de l'US Open. Et donc, rebelote, le tirage propose la même affiche cette année. "C'est lui qui me l'a annoncé. Je n'avais pas de connexion, je ne regardais pas. Il m'a envoyé un texto disant 'j'imagine qu'on va jouer tous les ans, l'un contre l'autre, au premier tour de l'US Open'. J'ai vérifié, et on se jouait bien au premier tour. C'est drôle. Et en même temps, j'ai un peu pris l'habitude. J'ai joué contre Vasek Pospisil deux fois de suite, à Wimbledon et Montréal. C'est un peu incroyable, ce qui se passe pour moi, cette année. De jouer autant de Canadiens au premier tour. C'est plus excitant qu'autre chose. Je ne vois rien de négatif par rapport à ça."