Joachim Gérard, déçu par la suppression de son épreuve, à l'US Open

Un jour après avoir confirmé la tenue de leur tournoi, du 31 août au 13 septembre, les organisateurs de l’US Open ont tenu à apporter quelques précisions, à propos de ces deux semaines de compétition. Leur priorité sera la sécurité et la santé de tous. "Tous" signifie, dans ce cas-ci "le moins de monde possible". Pour éviter la propagation du coronavirus, il faudra limiter le nombre de personnes présentes à Flushing Meadows, pendant la quinzaine new-yorkaise.

Il n’y aura donc pas de public, et pas de journalistes. Il y aura moins de ramasseurs de balles que d’habitude. Et il y aura peu de juges de ligne. Ils seront présents sur les deux courts principaux, et remplacés par un arbitrage électronique sur les autres terrains. Et les joueurs seront également moins nombreux que les autres années. Il n’y aura pas de qualifications, pas de double mixte, pas d’épreuves pour les juniors, et pas de tournoi en fauteuil. Le Belge Joachim Gérard n’ira donc pas à New York. Et il ne sait toujours pas quand sa saison reprendra.

Entretien avec le quatrième joueur du monde, en tennis en fauteuil…

Joachim, des joueurs se sont déjà insurgés contre cette suppression de votre compétition, à l’US Open. Quelle est votre réaction ?

Il y a de la déception. C’est un peu dommage qu’on ne soit pas présents, comme les joueurs valides. Je ne l’ai pas compris comme cela, mais c’est presque comme si on était des pestiférés. On nous considère comme des personnes supplémentaires sur le site, susceptibles d’amener le virus, ou de le contracter. Alors que nous ne sommes pas si nombreux que cela. Il y a vingt joueurs et joueuses. Et il y a, grand maximum, trois personnes qui accompagnent chaque joueur. Cela fait quatre-vingts personnes, en comptant large. Et en plus, on arrive en deuxième semaine, quand de nombreux joueurs de simple sont déjà partis. Je ne pense pas que notre présence aurait eu un grand impact sur les autres joueurs. D’autant qu’on ne les aurait pas beaucoup côtoyés, vu les mesures de sécurité prises.

Ce qui risque d’être assez mal perçu, c’est que, d’un autre côté, on avait parlé d’un accompagnateur par joueur, ou joueuse, de simple. Et que, sans doute par peur des forfaits, on est passés à trois personnes autorisées. Donc, il y aura de toute façon plus de monde que prévu, sur le site…

Oui, tout à fait, je l’ai pris comme cela aussi. C’est un peu dommage d’autoriser des staffs de trois personnes, et de supprimer les qualifs, les juniors, et les fauteuils.

A votre avis, l’US Open 2020 restera un vrai tournoi du Grand Chelem ?

Oui, parce que la priorité, pour un Grand Chelem, cela reste les deux tableaux de simple, chez les valides. Maintenant, j’ai aussi envie de répondre par la négative. Parce que, de nos jours, les autres épreuves font partie intégrante des tournois du Grand Chelem. Notamment les qualifications, qui permettent à des joueurs classés au-delà du top 100, et même un 250e, de rêver au tableau principal. Et pour les juniors, c’est encore pire, parce qu’ils ne perceront pas tous, et certains, qui atteignent l’âge limite de dix-huit ans, ne pourront plus essayer.

On annonce des dates de reprise, pour les tournois ATP et WTA, et pour les Grands Chelems. Mais votre reprise à vous, les joueurs en fauteuil, elle se fera quand ? Vous en savez plus ?

La dernière information que nous avions reçue de la Fédération Internationale était "pas avant le 1er août". On reçoit des e-mails toutes les semaines, mais la plupart d’entre eux ne sont pas très importants. On attend donc de nouvelles décisions, à propos de cette reprise. Après l’annonce faite par l’US Open, je pense que pour nous, il n’y aura rien d’intéressant avant Roland-Garros, ou un éventuel tournoi de préparation sur terre, la semaine précédente. Maintenant, il faut espérer que Roland-Garros ne fera pas le même choix. On verra. Si c’est le cas, ce sera encore une fois un peu dur à entendre. Mais bon, moi j’ai toujours dit que si la Fédération Internationale annonçait une année blanche, je me sentirais beaucoup plus en sécurité. Ce ne serait pas plus mal pour moi, pour ma famille, pour l’équité entre les joueurs des différentes nations, et pour nous donner la possibilité de nous préparer comme il faut. Pour l’instant, ils veulent absolument jouer des tournois, et on verra bien avec quoi on va commencer.

La tournée américaine et la tournée asiatique ne vous rassuraient pas, en réalité ?

Oh non, pas du tout. Et puis, quand on fait des tournois, on aime bien sortir de cette enceinte sportive, pour faire d’autres choses et se vider l’esprit. A New York, d’après ce que j’ai compris, ils n’iront qu’à l’hôtel et au stade. Ce sera dur pour eux, mais il faut avant tout penser à la sécurité. Je pense que maintenir le tournoi est avant tout une décision économique.

Vous n’avez toujours pas d’objectifs concrets, et cela dure depuis trois mois. Vous arrivez malgré tout à bien vous entraîner ? Avec joie et motivation ?

Oui, oui, les entraînements se passent très bien. Les objectifs sont pour l’instant des objectifs personnels. J’aimerais bien retourner en compétition, pour voir mon évolution, surtout au niveau mental. Parce qu’on a mis les bouchées doubles, sur ce point, pendant le confinement. Actuellement, on ne fait que trois entraînements par semaine, et on peaufine deux ou trois trucs. Mais à partir du moment où on aura une vraie date de reprise, on pourra se mettre à fond au travail. On pourra alors voir le bout du tunnel, et le début des compétitions.