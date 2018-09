"Je suis surpris par l'absence d'intelligence, de finesse, et de psychologie de l'arbitre"

Naomi Osaka a gagné son premier titre du Grand Chelem, et le premier titre du Grand Chelem d'un ou d'une Japonaise. Elle a battu Serena Williams en finale, 6/2-6/4. Mais, malheureusement pour la joueuse de 20 ans, ce que beaucoup de monde va retenir, ce sont les incidents, les trois avertissements reçus par l'Américaine, et donc le point, et le jeu de pénalité qui lui ont été infligés.

Le Court Arthur Ashe a été le théâtre d'un véritable psychodrame, en trois actes. Serena Williams a complètement disjoncté, après ce qu'elle estime être de grosses injustices. Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive à l'US Open. En 2009, par exemple, elle avait complètement perdu son sang-froid, en demi-finale, face à Kim Clijsters. Elle s'en était prise verbalement à une juge de ligne, et avait écopé d'un point de penalité. A ce moment-là, elle devait sauver une balle de match, et le dernier point n'avait donc même pas été joué.

A New York, Serena Williams a, plus qu'ailleurs, le soutien inconditionnel du public, et sans doute un sentiment d'impunité. On y ajoute l'attente, la pression, la tension qui entourent désormais ses finales en Grand Chelem, puisqu'elle vise toujours une 24e victoire en simple. Elle peut égaler le record de l'Australienne Margaret Court. Mais elle est passée à côté pour la deuxième fois en quelques semaines.

Serena Williams, lors de la finale de l'US Open, est tombée sur un arbitre qui a appliqué le règlement à la lettre. Tous ne le font pas, mais tous peuvent le faire, et ne commettent aucune faute en le faisant. Le règlement peut paraître discutable, sur certains points, mais il existe.

Le coaching est interdit. On peut penser qu'il sera un jour autorisé, comme il l'est dans les tournois WTA, ou même à l'US Open, chez les juniors. Mais, le coaching est pour le moment toujours interdit en Grand Chelem, chez les pros. Il est laissé à l'arbitre le soin de fixer la limite entre coaching et simple encouragement. L'entraineur de l'Américaine a reconnu qu'il avait bien fait un signe à sa joueuse, au début du deuxième set. La coaching est assez rarement sanctionné, mais encore une fois, l'arbitre a le droit de sévir, et d'infliger un avertissement.

Quelques minutes plus tard, Serena Williams a cassé sa raquette de rage, et le deuxième avertissement est tombé. Celui-là, il était inéluctable. Mais un deuxième avertissement donne lieu à un point de pénalité. Et cela l'ancienne numéro un mondiale ne l'a pas accepté. Elle est montée dans les tours, et elle a demandé à l'arbitre, Carlos Ramos, de s'excuser. Elle lui a ensuite asséné qu'il n'officierait plus lors d'aucun de ses matches, et l'a traité de voleur. Le tout en pointant du doigt l'homme sur sa chaise.

Donc, troisième avertissement, et sanction suivante, dans la hiérarchie, un jeu de penalité. Un jeu qui a permis à Naomi Osaka de mener 5/3 dans le deuxième set. Le tout dans une ambiance surréaliste, avec bronca et sifflets.

Heureusement, Naomi Osaka n'est jamais sortie de son match. Et heureusement encore, lors de la cérémonie de remise des trophées, Serena Williams a rappelé au public que la seule et vraie vedette de la soirée, celle dont il fallait parler, c'était bien Naomi Osaka.

Après le match et la cérémonie, l'entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, a accepté de s'exprimer. Entretien...

Patrick, c'est vous qui avez tout déclenché, finalement. A votre corps défendant...

Je ne sais pas si c'est moi qui ai influé le match ou l'arbitre. On peut se poser la question. Est-ce que j'ai coaché ? Oui, j'ai coaché, en tout cas j'ai fait un geste pour coacher. Serena ne m'a pas vu, et c'est pour cela qu'elle n'a pas compris pourquoi elle prenait un avertissement. Mais j'ai essayé de la coacher, oui, comme 100% des coaches, sur 100% des matches. Tout le monde le sait. D'ailleurs, il y a une réflexion de fond, pour que le coaching soit autorisé. Parce que l'hypocrisie a des limites. Je suis sur le circuit toute l'année depuis 15 ans, et c'est le premier avertissement pour coaching que je prends. Bon, pourquoi pas, en finale de Grand Chelem... Quand on joue pour l'histoire... C'est surprenant, mais c'est comme ça. Cet arbitre a officié dans énormément de finales de Grands Chelems, et il n'a jamais mis d'avertissement, même à des entraîneurs qui coachaient cent fois plus que moi. Je suis très surpris par ce comportement. Je suis surpris que les arbitres, durant cet US Open, et c'est arrivé deux fois, aient une telle influence sur le résultat du match.

On ne sait pas ce qui serait arrivé, sans ces incidents ?

Je tiens à le dire, Osaka a fait un match fantastique, et un tournoi fantastique. Je ne dis pas du tout que Serena aurait gagné si tout cela n'était pas arrivé. Je regrette simplement que l'arbitrage ait été complètement désastreux, et sans aucune espèce de psychologie. Si l'arbitre avait fait son travail correctement, il aurait dit à Serena "attention, ton coach est en train de faire des gestes, dis-lui d'arrêter, sinon je vais te mettre un avertissement". Cela se fait toute l'année. En faisant cela, on aurait évité un "drame".

Mais pourquoi a-t-elle pété les plombs au lieu de ce calmer, ayant déjà reçu deux avertissements ?

Serena a eu le sentiment qu'on la traitait de tricheuse. Elle associe coaching et tricherie. Elle n'a pas essayé de tricher, et elle n'essaye jamais de tricher, parce que pour elle s'est l'humiliation suprême. Elle s'est sentie complètement insultée et humiliée. Elle met un point d'honneur à être absolument parfaite et exemplaire, en termes de sportivité et de correction. Elle s'est demandé "qu'est-ce que ma fille va penser de moi, alors qu'on me traite de tricheuse". Voilà comment elle l'a vécu. Encore une fois, il y a le règlement, et il y a l'adaptation qu'en font les arbitres tout au long de l'année, avec intelligence, finesse, et psychologie. J'avoue que j'ai été surpris de l'absence totale de tout ça, lors de cette finale.