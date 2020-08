Grand favori, Djokovic placé dans la moitié de tableau de Goffin, Tsitsipas et Zverev

Le N.1 mondial Novak Djokovic sera opposé au modeste Bosnien Damir Dzumhur, 107e mondial, à l’occasion de son entrée en lice à l’US Open tennis. Le Serbe est le grandissime favori du 2e tournoi du Grand Chelem de l’année en l’absence de Rafael Nadal, 2e mondial et tenant du titre, qui a préféré en ces temps de Covid-19 faire l’impasse pour préparer Roland-Garros, et de Roger Federer, blessé au genou. L’occasion est belle pour "Djoko" de décrocher un 18e titre du Grand Chelem et d’ainsi revenir dans l’ombre de l’Espagnol (19 titres) et du Suisse (20 titres).

Djokovic, vainqueur à trois reprises du tournoi new-yorkais (2011, 2015, 2018) mais aussi battu en finale à cinq reprises (2007, 2010, 2012, 2013, 2016), devrait avoir son premier test face au géant américain John Isner (ATP 21/N.16) en huitièmes. David Goffin (ATP 10/N.7) ou Denis Shapovalov (ATP 17/N.12) en quarts, puis en demie l’Allemand Alexander Zverev (ATP 7/N.5), qui aura un difficile premier tour contre le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 124 mais ancien 5e mondial), ou le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6/N.4), qui devra se méfier d’entrée de l’Espagnol Alberto Ramos-Vinolas (ATP 41), devraient être ses principaux obstacles.

Le finaliste de l’année dernière, le Russe Daniil Medvedev (ATP 5/N.3) figure dans la seconde moitié du tableau en compagnie de l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 3/N.2), finaliste du dernier Open d’Australie perdu contre Djokovic.

L’ancien vainqueur en 2012, Andy Murray, aujourd’hui 134e à l’ATP, revient à 33 ans en Grand Chelem. Son dernier passage, éclair, remonte à janvier 2019 à l’Open d’Australie. Il jouera au premier tour contre le Japonais Yoshihito Nishioka, 48e à l’ATP.