Goffin éliminé par Cilic en huitièmes de finale de l'US Open: "Dommage de terminer comme cela"

David Goffin, le 10e joueur du monde, s'est incliné assez sèchement face à Marin Cilic, en huitième de finale de l'US Open. Le Croate s'est imposé 7/6-6/2-6/4.

Le joueur belge n'a pas du tout réussi un bon match. Il avait bien commencé, puisqu'il a mené 5/3, et a servi (à 5/4) pour le gain de la première manche. Mais c'est tout. A cela, une explication, il était blessé au bras. Physiquement, il allait bien, depuis le début du tournoi. Mais des douleurs sont réapparues avant son quatrième tour.

Pour une place dans le dernier carré, Cilic (29 ans) retrouvera donc le Japonais Kei Nishikori (19e) pour un remake de la finale 2014 de l'US Open, au bout de laquelle le Croate avait soulevé son unique trophée en Grand Chelem (6-3, 6-3, 6-3). Malgré seulement 46% de premières balles, Cilic n'a perdu que deux fois son service. Goffin, affaibli par une épaule douloureuse, a notamment payé ses 35 fautes directes (pour 19 coups gagnants).

"Le bras me fait encore mal et je ne savais pas servir à fond. La douleur est toujours là. Il faut désormais prendre un peu de repos et se soigner à nouveau pour repartir pour la fin de saison. Dans un tournoi normal, j'aurais abandonné mais là, c'était l'US Open. Par respect pour Cilic et le grand Chelem, j'ai voulu terminer le match mais cela a été difficile à la fin. Je n'ai pas pu défendre mes chances à fond. Donc, c'est un peu, non pas frustrant, mais dommage", a-t-il raconté.

Et de poursuivre : "Malgré les antidouleurs, cela faisait mal et c'est dommage de terminer comme cela."

Déçu, David Goffin va désormais tâcher de prendre soin de son bras avant d'attaquer la dernière partie de la saison, où il a beaucoup de points à défendre pour son classement ATP à la suite, notamment, de ses victoires aux tournois de Shenzhen et Tokyo l'an dernier. Son prochain rendez-vous est normalement la Laver Cup, avec Team Europe, à Chicago du 21 au 23 septembre.

"J'ai affiché un très bon niveau de jeu lors de mes deux derniers tournois. J'ai pratiqué du très bon tennis (il a notamment battu Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro, deux membres du Top 10 mondial, à Cincinnati, NDLR). Il y a beaucoup d'éléments positifs à retirer de Cincinnati et d'ici, mais la priorité désormais sera de bien récupérer de cet US Open et d'être prêt pour la suite le plus rapidement possible", a-t-il expliqué.

Quoiqu'il en soit, pas question pour lui de prendre de risques en cette fin de saison. "On va voir comment cela va se passer maintenant. J'ai quelques jours pour soigner cette épaule. Je vais prendre le temps de bien guérir pour revenir quand il le faut", a-t-il conclu.