Goffin contre Moutet à l'US Open, Darcis face à Lajovic, Mertens hérite de Teichmann

Kimmer Coppejans (ATP 138) et Ruben Bemelmans (ATP 181) sont engagés en qualifications.

Darcis, présent dans le tableau final grâce à un classement protégé, n'a pas encore joué sur surface dure cette saison. Il dispute l'US Open pour la 10e fois. Il n'a jamais été plus loin que le 2e tour, qu'il a atteint à cinq reprises.

David Goffin, qui n'a jamais été plus loin qu'en 8e de finale à Flushing Meadows, arrivé à New York après avoir atteint la finale du Masters 1000 de Cincinnati la semaine dernière, face au Russe Daniil Medvedev (ATP 5).

Ce sera le second duel entre Goffin, 28 ans, et Mouttet, 20 ans, que le numéro un belge avait battu l'année dernière à Roland-Garros.

Le Français Corentin Moutet (ATP 83) sera l'adversaire de David Goffin (ATP 15) au 1er tour de l'US Open, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, dont le tirage au sort a eu lieu jeudi à New York. Steve Darcis (ATP 186), présent dans le tableau final grâce à un classement protégé, a pour sa part hérité du Serbe Dusan Lajovic (ATP 28).

Une Suissesse pour Elise Mertens, une Slovaque pour Alison Van Uytvanck au premier tour

Elise Mertens a hérité de la Suissesse Jil Teichmann et Alison Van Uytvanck de la Slovaque Viktoria Kuzmova au premier tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison sur le ciment de Flushing Meadows à New York.

Elise Mertens, 23 ans, 26e mondiale, sera opposée en entrée, et pour la première fois sur le circuit à la Suissesse Jil Teichmann, 22 ans, 59e joueuse du monde. Ce sera la quatrième apparition à l'US Open de la numéro 1 belge avec comme meilleur résultat un 8e de finale l'an dernier.

Alison Van Uytvanck, 25 ans, 66e à la WTA, tentera franchir l'obstacle de la jeune Slovaque de 21 ans, Viktoria Kuzmova (WTA 54). Les deux joueuses se sont affrontées à deux reprises l'an dernier avec une victoire sur dur à Budapest pour Alison Van Uytvanck (6-4, 6-2), en demi-finales sur la route de sa victoire finale et une autre pour Kuzmova sur le gazon de Rosmalen (3-6, 7-6 (7/4), 6-2. C'est la sixième fois que Van Uytvanck va disputer l'US Open n'ayant encore jamais jusqu'ici réussi à passer le premier tour.

Les deux Belges pourraient être rejointes par Kirsten Flipkens qui s'est hissée au 3e et dernier tour des qualifications jeudi à New York. La Campinoise, 33 ans, 109e joueuse mondiale, a battu la Serbe Jovana Jaksic (WTA 244) 6-2, 6-0.

Kirsten Flipkens, 5e tête de série des qualifications, affrontera pour une place dans le tableau final la Suédoise Johanna Larsson (WTA 172).