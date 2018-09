Goffin, après sa victoire contre Struff: "Les choses vont de mieux en mieux"

David Goffin (ATP 10) s'est hissé pour la deuxième année consécutive en huitièmes de finale à l'US Open de tennis après avoir pris, samedi soir à New York, pour la quatrième fois la mesure de l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 58). Sur le court n°17, le Liégeois, 27 ans, s'est en effet imposé 6-4, 6-1, 7-6 (7/4) non sans s'être occasionné une petite frayeur après avoir laissé échapper un avantage de 4-0 dans le troisième set.

"Je ne sais pas trop ce qui s'est passé", a-t-il confié avec le sourire. "Jusqu'à 4-0, je pratiquais un tennis remarquable. Et puis, j'ai perdu ma concentration et lui s'est mis à lâcher tous ses coups vu qu'il n'avait plus rien à perdre. Heureusement, j'ai su me ressaisir au bon moment pour forcer un tie-break et l'emporter. Au bout du compte, c'était un très bon match, solide. Je suis content..."

David Goffin égale ainsi son meilleur résultat à Flushing Meadows.

Lundi, le n°1 belge, qui ne semble plus tracassé par son épaule droite, tentera de se hisser en quart de finale au détriment de Marin Cilic (ATP 7). Le Croate, 29 ans, vainqueur à New York en 2014, a battu dimanche à 2h22 du matin le jeune Australien Alex de Minaur (ATP 45), 19 ans, 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, au terme d'un match épique de 4h.

"Ce sera un gros match. Je le connais bien. Nous avons deux styles de jeu très différents", analyse le Liégeois, qui l'a déjà battu trois fois en cinq précédentes confrontations. "Il sert très bien et il est très puissant. Il faudra que je parvienne à le faire bouger. Mais bon, je me sens bien. J'ai même l'impression que les choses vont de mieux en mieux. Enchaîner des matches donne confiance et je vais tâcher de continuer..."