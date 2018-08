Flipkens et Van Uytvanck éliminées au premier tour en double à l'US Open

Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées au premier tour du double de l'US Open de tennis, mercredi, à Flushing Meadows. La paire belge a été éliminée par la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos, têtes de série N.2. Le duo franco-hongrois s'est imposé 6-4, 7-5. La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes.

Dans le premier set, Flipkens et Van Uytvanck ont gaspillé quatre balles de break qui leur aurait permis de mener 3-5.

Dans le deuxième set, les deux Belges ont sauvé deux balles de match à 5-1. Elles ont alors réussi une remontée spectaculaire jusqu'à 5-5, mais ont concédé leur service tout de suite après. Babos et Mladenovic ont conclu la partie 7-5.

Flipkens (WTA 57) est toujours engagée en simple, où elle affrontera au 2e tour la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 49). Van Uytvanck (WTA 39) a elle été éliminée au premier tour par la Tchèque Petra Kvitova (N.5) 6-1, 6-4.