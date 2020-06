Feu vert du gouverneur de New York, l'US Open aura lieu a huis clos

Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, a donné son feu vert. L'US Open de tennis aura lieu à huis clos du 31 août au 13 septembre.



"La fédération américaine de tennis prendra des précautions extraordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, y compris des tests solides, un nettoyage supplémentaire des lieux, un espace réservé aux vestiaires supplémentaire, un logement et un transport dédiés", a-t-il justifié sur Twitter.



Reste à présent à convaincre de nombreux joueurs majeurs de jouer ce tournoi du Grand Chelem, longtemps menacé par le coronavirus.



Avec quel plateau ?



Roger Federer, qui a mis un terme à sa saison, ne sera pas là. Pas plus que Simona Halep. La numéro 2 mondiale a indiqué mardi dans la presse roumaine qu'elle ne souhaitait plus jouer hors d'Europe cette année, à cause de la pandémie de coronavirus.



Plusieurs joueurs, comme la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev ou Grigor Dimitrov ont exprimé leurs réticences à participer à la manche américaine du Grand Chelem.

Rafael Nadal n'a pas caché non plus ses réserves. "Si vous me disiez d'aller jouer l'US Open aujourd'hui, je vous dirais non", a-t-il tranché début juin. "Dans quelques mois, je ne sais pas. J'espère."