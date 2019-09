Elise Mertens: "Je n'arrive pas à croire qu'on a gagné"

Elise Mertens poursuit sur la lancée d'une exceptionnelle année avec la Biélorusse Aryna Sabalenka victorieuse en double de l'US Open dimanche. C'est le premier titre en Grand Chelem pour les deux joueuses qui ont aligné cette saison des victoires dans les prestigieux tournois d'Indian Wells et de Miami."C'est incroyable ce qui se passe ici et je remercie Elise, c'est fantastique de jouer avec elle", a déclaré Aryna Sabalenka, 21 ans à la réception de son trophée.

Septième joueuse du double au ranking mondial, Elise Mertens, 23 ans, va devenir 2e joueuse du monde en double lundi, elle qui occupe la 26e place en simple à la WTA. La numéro 1 belge a atteint les quarts de finale en simple à New York, éliminée par la championne, la jeune Canadienne de 19 ans, Bianca Andreescu (WTA 15). "Le public est magnifique ici, il me donne toujours beaucoup d'énergie", a lâché Elise Mertens sur le court Arthur Ashe avant de féliciter ses adversaires et sa partenaire.

"Je n'arrive pas à croire que l'on a gagné ici. Merci à Aryna, elle me pousse beaucoup, j'essaie aussi de la pousser et j'espère que l'on va continuer de jouer ensemble, mais je crois que oui." Elise Mertens et Aryna Sabalenka se sont imposées en finale - sur un double 7-5 - face à une autre joueuse biélorusse Victoria Azarenka associée à l'Australienne Ashleigh Barty.