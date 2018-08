Elise Mertens s'impose en 3 sets et au forceps au 1er tour de l'US Open

Elise Mertens s'est difficilement qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open, 4e épreuve du Grand Chelem de l'année, lundi à Flushing Meadows (New York). La numéro 1 belge, 22 ans, 15e mondiale et 15e tête de série, s'est imposée 6-2, 6-7 (5/7), 7-5 en 2 heures et 43 minutes face à la Japonaise Kurumi Nara (WTA 99), 26 ans.

Au deuxième tour, la numéro 1 belge, qui a demandé un time out médical alors qu'elle était menée 3-2 dans le 3e set, sera opposée à la Bélarusse Vera Lapko (WTA 72), 19 ans, tombeuse 6-3, 6-3 de l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko (WTA 86), 32 ans.

C'est la première fois qu'Elise Mertens rejoint le 2e tour à New York, après deux éliminations au 1er tour en 2016 et 2017.

Mardi, les trois autres joueuses belges dans le tableau féminin sont au programme. Alison Van Uytvanck (WTA 39), 24 ans, jouera contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 36e mondiale, 29 ans. Yanina Wickmayer (WTA 94), 28 ans, défiera la 5e joueuse du monde, la Tchèque Petra Kvitova (N.5), 28 ans également alors que Kirsten Flipkens (WTA 57), 32 ans, affrontera aussi un adversaire coriace, l'Américaine Coco Vandeweghe (N.24), 26 ans, 25e joueuse du monde.

Chez les messieurs, David Goffin (N.10), 10e joueur du monde, entrera aussi en piste, ce sera face à l'Italien Federico Gaio (ATP 242), 26 ans. Le Liégeois, 27 ans, est le seul Belge dans le tableau final.