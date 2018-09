Elise Mertens: "J'ai commis trop de fautes"

"Elle a livré un très bon match. Mais j'ai commis trop de fautes", a-t-elle confié. Elise Mertens (WTA 15) a quitté quelque peu déçue le stade Arthur Ashe, dimanche soir, après une élimination 6-3, 6-3 en huitième de finale à l'US Open de tennis contre Sloane Stephens (WTA 3). La Limbourgeoise, 22 ans, n'a pas réussi à forger l'exploit contre l'Américaine, 25 ans, tenante du titre, qu'elle avait encore battue il y a un peu plus de deux semaines au tournoi WTA de Cincinnati.

Elle a fait un total de 35 fautes directes , dont 20 dans le deuxième set et a gagné seulement 46% de points derrière sa première balle de service. Il ne faut pas chercher plus loin les causes de la défaite d'Elise Mertens contre une Sloane Stephens qui a pratiqué un tennis très solide et a passé 83% de premières balles.

"Je suis un peu frustrée, car je voulais faire mieux", reconnaît d'ailleurs la n°1 belge. "Ses frappes sont très fluides, et elle ramène énormément de balles, ce ne qui ne facilitait pas la tâche pour gagner un point. Je voulais être agressive et je l'ai peut-être été un peu trop. Mais bon, j'ai donné tout ce que j'avais..."

Elise Mertens devra désormais attendre pour connaître les conséquences de son premier huitième de finale à New York sur son classement WTA, ainsi que sur ses chances de qualification pour le Masters à Singapour en fin de saison.

Pour instant , notre compatriote pointe au 15e rang à la WTA, mais tout dépendra de la suite du parcours des Serena Williams (WTA 26), Madison Keys (WTA 14), Maria Sharapova (WTA 22) ou encore de la Japonaise Naomi Osaka (WTA 19), de la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 20) et de l'Espagnole Carla Suarez Navarro (WTA 24).

"Je suis très heureuse d'avoir pu jouer dans le stade Arthur Ashe contre la n°3 mondiale. Ce fut une très belle expérience",a-t-elle conclu.

Elise Mertens est encore engagée en double avec la Néerlandaise Demi Schuurs. Elles affrontent ce lundi, en fin d'après-midi, la paire formée par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et la Bélarusse Aryna Sabalenka.