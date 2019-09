Elise Mertens et Aryna Sabalenka qualifiées pour la finale du double à l'US Open

Elise Mertens, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, s'est qualifiée vendredi pour la finale du double de l'US Open. La Limbourgeoise sera la première Belge, messieurs et dames confondus, à jouer la finale en double à Flushing Meadows.

Grâce à leur succès 4-6, 6-3, 6-4 en 2 heures et 19 minutes de jeu contre les Américaines Caroline Dolehide et Vania King en demi-finales vendredi, Elise Mertens et Aryna Sabalenka auront le droit de défier dimanche (19h belges) en finale la Biélorusse Victoria Azarenka et l'Australienne Ashleigh Barty, qui se sont imposées 6-0, 6-1 contre la Slovaque Viktoria Kuzmova et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich dans leur demi-finale.

Mertens et Sabalenka, qui sont respectivement 7e et 15e mondiale en double, disputent une saison 2019 de qualité. Ensemble, elles ont signé un retentissant doublé Indian Wells-Miami. Outre ce "Sunshine Double", elles ont disputé les huitièmes à l'Open d'Australie, le dernier carré à Roland-Garros et les quarts à Wimbledon.

C'est la première fois depuis 2009 que la Belgique est représentée en finale d'un double en Grand Chelem. Il y a dix ans à Roland-Garros, Dick Norman s'était incliné, aux côtés du Sud-Africain Wesley Moodie, devant le Tchèque Lukas Dlouhy et l'Indien Leader Paes en trois sets.

Le dernier succès belge, et toujours le seul chez les messieurs, remonte à 2004. Toujours sur l'ocre parisien, Xavier Malisse et Olivier Roches avaient levé la Coupe Jacques Brugnon après une victoire en deux manches contre les Français Michaël Llodra et Fabrice Santoro.

L'année 2003 avait été riche de deux succès grâce à Kim Clijsters. Associée à la Japonaise Ai Sugiyama, la Limbourgeoise s'était imposée à Roland-Garros et à Wimbledon, prenant chaque fois la mesure de l'Espagnole Virginia Ruano Pascual et de l'Argentine Paola Suarez. En 2001, Clijsters et Sugiyama avait perdu en finale de Wimbledon contre l'Américaine Lisa Raymond et l'Australienne Rennae Stubbs.

En 1932, Josane Sigart, associée à la Française Doris Metaxa, a été la première Belge à remporter un Grand Chelem en double, remportant Wimbledon un an après avoir perdu en finale.

Jamais aucun Belge n'a disputé une finale du double à l'Open d'Australie.