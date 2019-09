Elise Mertens et Aryna Sabalenka en demi-finales du double de l'US Open

Elise Mertens, associée à la Biéloruse Aryna Sabalenka, s'est qualifiée pour les demi-finales du double dames de l'US Open, la 4e et dernière levée du Grand Chelem, mardi à New York. Mertens et Sabalenka, têtes de série N.4, ont battu en quarts de finale les Chinoises Yingying Duan et Saisai Zheng en deux sets 6-4, 6-3 et 1 heure et 16 minutes de jeu.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka affronteront en demi-finales soit les Américaines Caroline Dolehide et Vania King, soit la paire formée par l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko, têtes de série N.14.

C'est la deuxième fois que le duo Mertens/Sabalenka atteint le dernier carré d'un Grand Chelem, après Roland-Garros cette année. La paire belgo-biélorusse avait alors été éliminée en demi-finales par la Honrgoise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic.

Mertens et Sabalenka avaient été jusqu'en 8e de finale à l'Open d'Australie et en quarts de finale à Wimbledon.

Elise Mertens dispute pour la troisième fois le double à l'US Open. Lors des deux précédentes éditions, elle était associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, avec pour résultats une élimination au 2e tour en 2017 et un quart de finale l'année dernière.µ

La numéro 1 belge est toujours en lice en simple. Qualifiée pour les quarts de finale, la Limbourgeoise, 26e mondiale, y sera opposée à la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 15). Sabalenka a été éliminée au 3e tour en simple.