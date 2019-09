Elise Mertens, éliminée en quart de finale de l'US Open

Elise Mertens ne disputera pas la deuxième demi-finale de sa carrière en Grand Chelem, cette année, à l'US Open. La meilleure joueuse belge de tennis, 26e au classement mondial, a été éliminée en quarts de finale du simple dames par la jeune Canadienne de 19 ans Bianca Andreescu (WTA 15) en 3 sets (6-3, 2-6, 3-6), et en 2 heure de jeu et 3 minutes. Lauréate cette saison des importants tournois d'Indian Wells et de Toronto, ainsi que celui de Newport Beach, la joueuse aux racines roumaines rejoint le dernier carré de la compétition. Elle sera opposée, pour une place en finale, à la Suissesse Belinda Bencic (WTA 12) qui a dominé de son côté la Croate Donna Vekic (WTA 23) 7-6 (7/5), 6-3. Mertens a joué sa seule demie en Grand Chelem, à ce jour, à l'Open d'Australie en 2018.

Andreescu avait éliminé une autre Belge, Kirsten Flipkens, au 2e tour (6-3, 7-5).

L'autre demi-finale opposera l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5) à l'Américaine Serena Williams (WTA 8), 37 ans sextuple lauréate de l'épreuve.

Elise Mertens, 23 ans, est, en revanche, toujours en lice dans le tableau du double dames. Associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka, avec qui elle compose la 4e tête de série du tournoi, elle rencontrera les Américaines Caroline Dolehide/Vania King en demi-finale.